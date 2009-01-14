Kuşlar uçmadan önce sürünüyor muydu?

Ot yiyen ve bir-iki metre boyunda olan dinozorların, bu tüyleri karşı cinsi cezbetmek ve rakipleriuyarmak için kullandığı tahmin ediliyor.Çin Bilimler Akademisi’nden Profesör Xing Xu, Beipiaosaurus türü tüylü dinozorların uçamadığını ancak buna en yakın tür olan Microraptor dinozorlarının uçmaya başladıklarını söylüyor.Microraptor dinozorlar uçmaya başlamıştı