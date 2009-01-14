Kuşlar uçmadan önce sürünüyor muydu?

Çin’de bulunan tüylü dinozor, kuşların sürüngenlerden geldiği yönündeki tezlere destek verdi. Bulunan dinozor fosillerinin üzerinde iki çeşit tüy tespit edildi.
Ot yiyen ve bir-iki metre boyunda olan dinozorların, bu tüyleri karşı cinsi cezbetmek ve rakipleri
uyarmak için kullandığı tahmin ediliyor.
Çin Bilimler Akademisi’nden Profesör Xing Xu, Beipiaosaurus türü tüylü dinozorların uçamadığını ancak buna en yakın tür olan Microraptor dinozorlarının uçmaya başladıklarını söylüyor.
Microraptor dinozorlar uçmaya başlamıştı