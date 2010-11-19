Kuşlar uçağı böyle sardı!

T24 - ABD'nin Arkansas eyaletindeki Fort Smith Havaalanı'nda inişe geçen deniz kuvvetlerine ait uçak, kuş sürüsünün ortasında kaldı.



Bir anda kuşların arasında kaldılar. Ancak usta pilot paniğe kapılmadan uçağı indirmeyi başardı.

Pilot, uçakların motoruna zarar vermesiyle bilinen kuşlardan uçağı, yeteneği sayesinde kurtarmayı başardı.







88 milyon dolar değerindeki E-6B askeri uçağı, inişe geçtikten birkaç saniye sonra büyük bir kuş sürüsünün ortasında kaldı. Pilot paniğe kapılmadığı için uçağı indirmeyi başardı. Bu fotoğrafları ise o anda havalimanı yakınında aracıyla seyir halinde olan Kaia Larsen çekti.



Verilere göre son 20 yıl içinde kuşların sebep olduğu uçak kazalarında 200 kişi hayatını kaybetti.