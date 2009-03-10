'Kuşlar öldür dedi'

Kağıthane'de 33 günlük bebeğini öldürdüğü öne sürülen Sümeyye D, cezai ehliyeti olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Annenin ifadesi duyanları şok etti.



Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin arından Şişli Adliyesine gönderilen Sümeyye D. ile eşi Eyüp D, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çakırtaş tarafından ayrı ayrı sorgulandı.



Savcılık sorgusunun ardından Eyüp D. serbest bırakılırken, Sümeyye D. tutuklanması istemiyle Şişli Nöbetçi 2. Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.



Mahkeme, cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Sümeyye D'nin Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine karar verdi.



Baba Eyüp D, yaptığı açıklamada, 2006 yılının kasım ayında evlendiği eşiyle mutlu bir evliliği olduğunu anlattı.



Eşinin, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle 2003'ten beri çeşitli hastanelerde tedavi gördüğünü ifade eden Eyüp D, “2008'in başlarına kadar ilaçlı tedavi devam etti. Eşim hamile kalınca doktorların izniyle ilaçları kestik. Hamileliği süresince hiçbir ilaç almadı. Sadece bir kez hastaneye terapi için gittik” diye konuştu.



Eyüp D, şubat ayında çocukları Aslıhan Dilara D'nin dünyaya geldiğini belirterek, bebeğe süt verebilmek için eşinin ilaçlarını almadığını kaydetti.



Olaydan 4-5 günce eşinin, kendisine evde sesler duyduğunu ve gölgeler gördüğünü söylediğini ifade eden Eyüp D, eşini sakinleştirmeye çalıştığını anlattı.



Eyüp D, olay gecesi eşiyle saat 02.30'a kadar televizyon izleyip bebekle oynadıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

“Eşim sabah kalktığında, 'Kızmazsan sana bir şey söyleyeceğim' dedi. Kızmayacağımı söyleyince, gidip arka odaya bakmamı istedi. Gittiğimde, çocuğumun ölmüş olduğunu gördüm. Eşime neden yaptığını sorduğumda, 'Gece iki kuş geldi. Biri, bebeğimi şehit etmem gerektiğini, eğer şehit etmezsem gelecekte bunun sıkıntılarını herkesin çekeceğini söyledi. Bunu yapamayacağımı, yavruma kıyamayacağımı söylediğimde, arka odaya götür, Eyüp duymasın dediler. Ben de bebeği arka odaya götürerek, yüzüne örtüyü bastırıp öldürdüm. Sonra kuş, kan akmazsa şehit olmaz deyince, mutfaktan aldığım bıçakla bebeğimin yanına gittim, ama yapamadım. O zaman kuş, elinle yüzünü kapa, o zaman yaparsın dedi. Ben de öyle yaptım. O şehit oldu' şeklinde olayı anlattı.”



Eyüp D, eşinin çocuklara karşı çok şefkatli olduğunu, bebeğin uyanma ihtimaline karşı geceleri uyumadığını belirterek, “Gazze'de ölen çocukları televizyonda görüp ağlıyordu. 20 gün önce 'nikah yüzüğünü ve küpelerimi bozdur, o çocuklara gönder, çocuklar ölmesin' dedi. Ben de istediğini yaptım” diye konuştu.



Eşinden şikayetçi olmadığını vurgulayan Eyüp D, “O, aklı başındayken canından çok sevdiği yavrusuna kıyamaz. Eşimin psikolojik sorunları var. Yavruma da üzülüyorum, eşime de. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Eşimin tedavisi için elimden geleni yapacağım ve her zaman onun yanında olacağım” şeklinde konuştu.



Eyüp D, eşinin hala olayın ciddiyetinin farkında olmadığını ve bebeğinin şehit olduğunu söylediğini ifade etti.





