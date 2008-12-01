'Kuşkular içimizi kemiriyor'

'Tuğgeneral Aydın'ı JİTEM öldürdü'

Yüksek rütbeli askerlerin suikastlarına yönelik iddialar gündemi sarstı. 1995'te Albay Rıdvan Özden'in esrarengiz şekilde öldürülmesinden sonra Tuğgeneral Bahtiyar Aydın suikastındaki şüpheler de artıyor.Tuğgeneral'in eşi Şahin Aydın, 1993'teki olayla ilgili kuşkularının yıllardır içini kemirdiğini söyledi. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Aydın, Lice'de karakol kapısında karşı binalardan atılan ve alnına isabet eden tek kurşunla öldürüldü. Jandarma İstihbarat Astsubayı Hüseyin Oğuz, suikastı JİTEM içindeki PKK itirafçılarının gerçekleştirdiğini gündeme getirdi.Eşinin ölümü hakkındaki iddialar karşısında çok heyecanlandığını ifade eden acılı eş, bu konuyu yıllardır aile içinde de tartıştıklarını kaydetti ve ekledi: "Bizler de aynı kuşku, endişe içerisinde olayları takip ediyoruz. Bizim de içimizi kemiriyor." Aydın ayrıca, "Ben bunu en büyük komutanımızla görüştüm. Şehit olduğunu söyledi. Ondan da etkilendim." dedi.Yıllardır süregelen kuşkularını askerî erkâna da sorduklarını ancak kendilerine paşanın şehit olduğunu, başka iddialara inanmamalarının söylendiğini aktaran Şahin Aydın şunları söyledi:"Bu konuda bizim midelerimiz çok bulandı. Eşimin olayı ile ilgili iddiaları komutanlara sordum. Ben bunu en büyük komutanımızla görüştüm. Şu andaki en büyük komutanımızla, kesin ve net olarak bana eşimin şehit düştüğünü, basında çıkanları göz önünde bulundurmamı istediler. Komutan, 'Eşinin olayında ben de oradaydım.' dedi. Şimdi isim vermeyeyim.Tüm komutanları aradım. Aile olarak tabii biz çok yıprandık. Eşimin vefatından sonra büyük bir şok yaşadık. Böyle bir şeyin birdenbire önümüze gelmesi hakikaten bizi aile olarak çok yıprattı. Bitmiş değil. Ölene kadar bu devam edecek."