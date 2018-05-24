Kuşbakışı eşitsizlik ve adaletsizlik

Miller Güney Afrika'dan sonra, Mumbai, Mexico City ve Nairobi'de çekimler yaptı.

Miller insansız hava araçlarıyla, yaşam koşullarındaki eşitsizliğe dair daha iyi bir perspektif yakaladığını söylüyor.

Miller "Sosyal dokumuzdaki eşitsizlikler çoğunlukla saklı ve yerden görmesi zor. Binaların kendileri de dahil, görsel engeller şehirlerimizde inanılmaz bir eşitsizliğin yan yana olduğunu fark etmemizi engelliyor" diyor.

John Miller ayrıca, çalışmasının insanların eşitsizliği konuşmaya teşvik etmesini umuyor.

Tüm fotoğraflar ve söyleşiler John Miller @Millefoto tarafından yapıldı