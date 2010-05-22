Kuşadası'nda yıldırım düştü: 5 turist yaralı

T24- Selçuk ile Kuşadası arasında yer alan Pamucak Sahili'ndeki turistik tesiste, yıldırım düşmesi sonucu 5 Norveçli turist yaralandı. Alınan bilgiye göre, Pamucak Sahili'ndeki su parkında, Norveçli anne baba ile 3 çocuğunun yürüdüğü çim kaplı bölüme yıldırım düştü. Norveçli aile, ambulanslarla Özel Kuşadası Hastanesine kaldırıldı.





Buradaki ilk müdahalenin ardından aile, yıldırım çarpmalarında kalp ritminin bozulabileceği ihtimali dikkate alınarak İzmir'deki Özel Şifa Hastanesi'ne sevk edildi.





Özel Kuşadası Hastanesi'nden yapılan açıklamada, yıldırım düşmesi sırasında elektrik akımının ayaklardan toprağa geçmesi nedeniyle aile fertlerinin tümünün ayak damarında morarma meydana geldiği, kalp ritmlerinde sorun görülmemekle birlikte, yaralıların ileri tetkiklerin yapılması için İzmir'e gönderildikleri bildirildi.