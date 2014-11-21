Kuşadası’nda otel inşaatı nesli tükenen fok yuvasını yok edecek

Kuşadası’ndaki Suhan Otel, kıyı kanununu ihlal ederek sarp kayalıklardan denize asansör indirerek plaja dönüştürmek için ağır makinelerle inşaata girişmiş durumda. Eğer inşaat sürerse nesli tükenme tehlikesi altındaki bir dişi Akdeniz foku tarafından kullanıldığı belgelenen bir yuva yok olacak.

SoL Haber Portalı'nda yer alan habere göre, Kuşadası’nda önemli koruma etkinliklerine imza atan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) inşaatı durdurmak için dava açmış durumda. Fakat iş makineleri yuva olarak kullanılan kıyı mağarasının üzerinde çalışmaya devam etmekte. Kuşadalı duyarlı vatandaşlar Aydın Valiliğine ve Kuşadası Kaymakamlığına inşaatın derhal durdurulması için baskı yapmakta. Akdeniz foku dünyada soyu en çok tükenme tehlikesi altındaki ilk 10 hayvan türünden biri.

Adakule ile Korumar otelleri arasındaki sarp kayalık kıyı şeridi Kuşadası’nın yapılaşmadan kalabilmiş tek bölgesi. Kentin kuzeyindeki bu bölge olağanüstü bir canlı çeşitliliğine sahip. EKODOSD yürüttüğü saha çalışmalarıyla bölgede aralarında 18 tür orkidenin de bulunduğu 400’den fazla bitki türü belgeledi ve alanın önemli bir bölümünü botanik parkı ilan edilerek koruma altına alınmasını sağladı. Bölgede ayrıca soyu tükenme tehlikesi altındaki bir kuş türü olan küçük kerkenezin (Falco naumanni) yasam alanı. Süpriz bir gelişme ile EKODOSD 8 Kasım 2014 tarihinde dişi bir fokun yavrusu ile bölgede yaşadığını belgeledi ve alanın doğa koruması konusundaki önemi daha da arttı.

Hamile Akdeniz fokları yavrularını karada doğurmak zorundadır. Doğum için içinde çakıllık kuru bölge olan kıyı mağaralarını kullanır. Bu özelliklere sahip kıyı mağaralarının sayısı yapılaşma ve insan baskısı nedeniyle neredeyse kalmamıştır. Akdeniz foku yavrularının verdiği yaşam kavgasının en zorlu aşaması ilk 4 ay boyuncadır. Ana fok bu süre boyunca dalgaların ulaşamayacağı kuytu kıyı mağaralarında tüm memeli hayvanların yaptığı gibi yavrusunu emzirerek büyütür. Bu süre içinde kesinlikle rahatsız edilmemeleri şarttır. Ürken bir anne yavrusunu terketmek zorunda kalabilir.

Günümüzdeki Akdeniz fokunun geriye kalan en büyük nüfusu Ege’de olduğundan Türkiye bu türün korunması için çok önemli bir ülke durumundadır. SAD-AFAG tarafından yürütülen araştırmalar kıyılarımızda 100 civarında Akdeniz fokunun yaşadığını göstermekte.

Sualtı Araştırmaları Derneği - Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) 1994 yılından bu yana Akdeniz foku’nun Türkiye kıyılarında korunması için yoğun uğraş veren bir sivil toplum örgütü. SAD-AFAG yaralı, hasta veya anasından ayrı düşmüş yavruların yeniden doğaya kazandırıldığı İzmir’in Foça ilçesindeki bir rehabilitasyon merkezini başarıyla işletmekte.

Bağlantılar:

http://sadafag.org/

http://www.ekodosd.org/index.php/9-uncategorised/539-kusadasi-nin-akdeni...