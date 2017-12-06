Kuşadası'nda deniz kaplumbağaları sempozyumu

Latif SANSÜR/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde, sahillerdeki deniz kaplumbağalarının popülasyonları, üremeleri, yaşam alanları, genetik yapılarının konuşulduğu 5\'inci Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu düzenlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Adnan Menderes Üniversitesi\'nin birlikte organize ettiği 5\'inci Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu Kuşadası\'nda düzenlendi. Sempozyumun açılışında konuşan Doğa Koruma ve Milli Parklar 4\'üncü Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik 2009 yılında bir genelge yayınlandığını söyledi. Gençoğlu, deniz kaplumbağalarına yönelik tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarını yürütmek üzere birçok üniversite bünyesinde rehabilitasyon merkezleri kurulduğunu belirterek, \"Müdürlüğümüz sınırları içerisinde Ekincik, Dalyan, Dalaman, Sarıgerme ve Fethiye kıyıları önemli deniz kaplumbağalarının yuvalanma alanlarıdır. 2010 yılından itibaren deniz kaplumbağalarına uydu cihazı takılarak, kaplumbağaların nerede beslendikleri ve nerede kışladıklarına dair bilgiler elde ediyoruz. Üniversiteler ve sivil toplum örgütleri ile izleme ve koruma projeleri yürütüyoruz. Dalyan İztuzu kumsalında Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde (DEKAMER) çok başarılı tedavi ve eğitim faaliyetleri yürütülüyor\" dedi.

KORUMA TEDBİRLERİNDE ARTIŞ

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ile birlikte uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan deniz kaplumbağaları için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyleyen CHP\'li Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, sahil bandına dikilen bilgilendirme panoları ile bir farkındalık ve çevreye duyarlı bir kesim yarattıklarını ifade etti. Kaymakam Muammer Aksoy da toprağın, çevrenin, doğanın yorgun olduğunu belirterek, \"Bunun için koruma tedbirlerine ihtiyacımız var. Türkiye çevre ve doğa koruma açısından çok önemli bir bilince ulaşıyor. Sevinerek söyleyebilirim ki, Kuşadası bu konuda çok ileride\" diye konuştu.

TEK SEMPOZYUM KUŞADASI\'NDA

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska ise deniz kaplumbağalarının yaşadığı hiçbir Akdeniz ülkesinde bu tür sempozyumlar düzenlenmediğini söyledi. Kaska şunları ifade etti:

\"Türkiye\'de 21 kumsalda çeşitli üniversiteler çok değişik çalışmalar yapılıyor. İki üç yılda bir, bizler bir araya gelerek nelere ulaştığımızı karşılıklı olarak sunuyoruz. Hem de önümüzdeki iki üç yılda neler yapmalıyız, onu tartışıyoruz. Kuşadası gibi bölgelerde yeni yuvaların çıkmasının nedenini araştırıyoruz. Hepimiz bu canlıların doğduğu kumsala geldiklerini biliyoruz. 15 üniversiteden 30 civarında bilim komisyonu üyesi, 100\'e yakın araştırmacı bilim insanı 50 sivil toplum temsilcileri ile birlikte sempozyumu gerçekleştiriyoruz. Türkiye deniz kaplumbağaları açısından Akdeniz\'in en zengin ülkesi ve beşinci ulusal yapılan sempozyum ile bir farkındalık yaptığımızı düşünüyoruz. Şu ana kadar Akdeniz\'de hiçbir ülkede böyle bir sempozyum yok. Bizler üç dört yıl arayla bunları bir araya gelerek yapıyoruz\" dedi.

Sempozyumun konuşmacılarından Barcelona Üniversitesi\'nden Dr. Carlos Carreras, deniz kaplumbağalarının 50-60 milyon yıl önce Atlantik\'ten gelerek Akdeniz\'de kolonileştiklerini anlattı. İspanya\'da 2001 yılından bu yana yapılan bir çalışma ile Cebelitarık Boğazı\'ndan devam eden girişlerle gelenlerin buradaki koloni ile bütünleşip bütünleşmediklerini araştırdıklarını belirten Carreras, bu alanda yaptıkları bilimsel araştırmaların sonuçlarını paylaştı.

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