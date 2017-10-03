Kuşadası'nda 5 katli binanın çatısında yangın

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası İlçesi\'ndeki 5 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye tarafından güçlükle söndürüldü. Yangın, hasara yol açtı.

Cumhuriyet Mahallesi Osman Kocaman Sokak\'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın çatı katında, dün saat 20.30\'da yangın çıktı. Yangın nedeniyle apartman sakinleri korkuyla sokağa çıktı. İhbar üzerine sokağa gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonunda yangın, çevre apartmanlara sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Ancak apartmanın çatısı tamamen yandı. Çevredeki bulunanların yangını uçucu madde bağımlılarının çıkarmış olabileceğini iddia etmeleri üzerine polis inceleme yaptı. Yangının çıkış nedeni ve soruşturma sürdürülüyor.



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