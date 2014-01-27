PKK saldırısında ölen Eda Okyay'a ödenen tazminat faiziyle birlikte geri istendi



Kuşadası’nda, 2005’teki PKK saldırısında ölen Eda Okyay’ın ailesine verilen 70 bin liralık tazminat geri istendi.

İzmirli Eda Okyay, 2005 yılında tatil için gittiği Kuşadası’nda bombalı saldırıda arkadaşı Ufuk Yücedeniz, Deniz Tutum, İngiliz turist Helyn Bennet ve İrlandalı Tana Whalen ile birlikte yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin ailelerine, devlet tarafından mahkeme kararı üzerine 70’er bin TL’lik tazminat ödendi. Ancak bu karar, İçişleri Bakanlığı’nın temyiz başvurusu üzerine Danıştay tarafından ‘Devletin hizmet kusuru bulunmadığı’ gerekçesiyle bozuldu. Böylelikle bu ailelerin tazminatı faiziyle birlikte ödemesi gündeme geldi. Yerel mahkemenin, ilk kararının tam tersi yeni bir karar vermesiyle yıkılan aileler de Danıştay’a ayrı ayrı temyiz başvurusunda bulundu.

Doğan Haber Ajansı'da yer alan habere göre, bombalı saldırıda ölenlerden Eda Okyay’ın babası Azmi Okyay’ın yaptığı başvuru Danıştay 10’uncu Dairesi tarafından reddedildi.

Azmi Okyay’ın avukatının, diğer iki aile için Danıştay’ın verileceği karara göre, ‘karar düzeltme’ talebinde bulunacağıbileceği, sonuç alınamazsa Anayasa Mahkemesi ve AİHM’ye başvuracağı belirtildi.

Danıştay, ölenlerden Eda Okyay’ın babası Azmi Okyay’ın yaptığı itirazı ise reddetti. Kendilerine ödenen 70 bin TL’yi parayı 7 yıllık faiziyle yaklaşık 200 bin TL olarak geri ödemesi gündeme gelen Azmi Okyay tepkisini, “Kızımı teröre kurban verdim. Kızım mı suçlu, koruyamayan devlet mi? Ödeyemeyeceğim paranın karşılığında da cezaevine girer yatarım” sözleriyle dile getirdi.