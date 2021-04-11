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Koronavirüs

Kuşadası'nda 5 yıldızlı otelde parti; tedbirler unutuldu

11 Nisan 2021 09:06

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 5 yıldızlı otelde düzenlenen bayi toplantısı sonrası Koronavirüs tedbirlerine rağmen parti verildi.

'Çok yüksek risk' ile kırmızı kategorideki Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, dün sağlık ve zayıflama ürünleri satan bir firma, 5 yıldızlı otelde bayi toplantısı düzenlendi. 'Eğitim ve Eğlence Günleri' adı altında yaklaşık 400 kişinin katıldığı toplantının ardından gece saatlerinde otel bahçesinde parti verildi. Partide, sosyal mesafe unutulurken, birçok kişinin de maske takmadığı görüldü. (DHA)

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