Kuşadası’nda 5,1 büyüklüğünde deprem

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="detail-news-spot desktop-spot">Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 18.14'te 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.</p>\n<div class="detail-news-meta _flex _jcsb _aic">\n<div class="editor-col _flex _aic">\n<p class="editor-info">AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi’nde Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 18.14’te 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.</p>\n<p class="editor-info">AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre saat 18.14'teki deprem, 7.73 km derinlikte meydana geldi.</p>\n<p class="editor-info"><img style="float:left;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2020/10/1604073288543-2853891-6807-e-88-ff-2-e-92-f-9-b-2-df-6-a-3564-a-78-e-8-fa.jpg" alt width="684" height="145" /></p>\n<p class="category-detail-sub-title fi-incontent-mark" data-gtm-vis-first-on-screen-2765436_106="4259" data-gtm-vis-total-visible-time-2765436_106="100" data-gtm-vis-has-fired-2765436_106="1"><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/istanbul-da-da-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi,912243" target="_blank" rel="nofollow noopener">İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem; bazı binalar yıkıldı, enkaz altında kalan vatandaşlar var!</a></strong></p>\n<p> </p>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>