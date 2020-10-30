Kuşadası’nda 5,1 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi’nde Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 18.14’te 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre saat 18.14'teki deprem, 7.73 km derinlikte meydana geldi.

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