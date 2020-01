Kuşadası esnafı endişeli: ABD'li gemi şirketi Türkiye seferlerini iptal etti

Dünyanın en büyük kruvaziyer gemi şirketlerinden Royal Caribbean International, "siyasi belirsizlik" gerekçesiyle gelecek yıl Türkiye’ye sefer yapmayacağını duyurdu. Açıklamada gelecek yılki takvimde bulunan Kuşadası limanı yerine Yunanistan’ın Rodos ve Mikonos adalarının tercih edileceği belirtildi. Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, esnafın endişeli olduğu bilgisini aktardı.

Diken'de yer alan habere göre ABD’li şirketin sözcüsü şunları kaydetti:

“Aldığımız kararlar her zaman yolcularımızın ve mürettebatın güvenliği dikkate alınarak veriliyor. Türkiye’deki değişen durumu yakından takip etmeye devam ederek bu popüler limana geri dönmeyi umut ediyoruz.”

Şirketin bünyesinde Royal Caribbean, Azamara Club Cruises ve Celebrity Cruises gibi gemi firmaları da bulunuyor.

Kaç sefer iptal oldu?

Şirketin gemisi ‘Jewel of the Seas’ Haziran-Ekim 2018 tarihlerindeki sekiz seferini Türkiye yerine Rodos’a yapacak. ‘Vision of the Seas’ ise gelecek yıl mayıs ayında yedi defa Kuşadası’na gelecekti. Ancak gemi, rotayı Rodos’a ve Mykonos’a çevirdi.

Royal Caribbean International’ın bünyesindeki dev kruvaziyerler 2015’te 80’i Kuşadası’na olmak üzere Türkiye’ye 135 sefer yapmıştı.

"Kuşadası esnafı sıkıntı yaşıyordu; bu karar en büyük darbe olur"

Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan şunları söyledi:

“İki yıldır Kuşadası esnafı sıkıntı yaşıyordu. Bu en büyük darbe olur. Önümüzdeki yıl turizmde iyileşme olur, her şey düzelir diye umutla beklerken, bu haber hiç iyi olmadı. Kuşadası çarşılarında bir kriz vardı, bu krizi daha da arttırır.”

ABD'nin İstanbul başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz’un ‘FETÖ’ soruşturmasında ‘casusluk’ gerekçesiyle 4 Ekim’de tutuklanmasının ardından ABD, Türkiye’den vize başvurularını askıya almış, Türkiye de Amerikalılar için aynı kararı uygulamaya başlamıştı. ABD’li şirketin kararının bu gelişmelerden sonra gelmesi dikkati çekti.