-KUŞADASI BELEDİYESİ YÖNETİCİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU KUŞADASI (A.A) - 11.08.2010 - İçişleri Bakanlığı, Kuşadası Belediyesi yöneticileri hakkında, belediye meclisinin bağımsız iki denetçiye hazırlattığı, belediye yöneticilerinin çeşitli iş ve işlemlerinde yolsuzluk yaptığı iddialarına yer verilen denetim raporuna dayanarak, Aydın Valiliği aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı, nisan ayında Kuşadası Belediye Meclisinde ele alınan ve DSP'li belediye meclis üyeleri ile AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem tarafından bakanlığa gönderilen Kuşadası Belediyesi 2009 Yılı Denetim Raporu hakkındaki incelemesini tamamladı. Rapor hakkında incelemeyi yürüten bakanlık müfettişleri, Kuşadası Belediyesi yetkilileri hakkında, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun 17. maddesi uyarınca soruşturma iznine gerek duyulmaksızın işlem yapılması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Raporu inceleyen müfettişlerin görüşü doğrultusunda Aydın Valiliğine gönderilen dosya ile belediye yetkilileri hakkında Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. -SUÇ DUYURUSUNA KONU OLAN RAPOR- Kuşadası Belediye Meclisi tarafından belediyenin mali hesaplarının incelenmesi için dışarıdan görevlendirdiği Maliye Bakanlığı'ndan emekli Milli Emlak Başkontrolörü Süleyman Demircioğlu ile emekli Vergi Dairesi Müdürü Osman Sayıcı tarafından hazırlanan raporda şu saptamalarda bulunulmuştu: ''Piyasa fiyat araştırmalarında hep aynı kişilerden fiyat alındığı, fiyat araştırma tutanaklarının çoğunun aynı kişiler tarafından düzenlendiği görüldü. Onay belgelerinin bir çoğu yetersiz, alınan malzeme ile onay belgelerinde yer alan, yani alınması gereken malzemeler arasında fark var. Faturalar zamanında düzenlenmediği için malın alındığının veya işin yapıldığının takibi olanaksız hale gelmiş. Yapılan alımların yüzde 80'ine yakınının piyasa fiyatlarından yüksek olduğu, işle ilgisi olmayan firmalardan alım yapıldığı tespit edildi. Kuşadası gibi turistik bir ilçede fiyat araştırması yapılabilecek yüzlerce restoran varken, hep aynı üç firmadan teklif alınmış. 4734 Sayılı Kamu İhale Yasası'nın bir çok maddesi ile yönetmeliklerine aykırı hareket edilmiş. Yapılan alımlar kısımlara bölünerek yapılmış ve doğrudan temin yöntemi gereğinden fazla kullanılmış. İhale onayında bulunmayan alımlar yapılmış. Bazı dosyalarda hizmet alımı bitmeden ödeme yapılmış.'' Uzman bağımsız denetçilerin hazırladığı raporun ekinde ise 1 yıl boyunca altyapı ve yol yapımı için 332 bin lira harcayan Kuşadası Belediyesinin çiçek harcamalarına 440 bin lira, yemek harcamaları için 175 bin lira ve büyük bölümü belediye işçilerince yapılan İsmail Cem Anıtı için çiçek alımına 72 bin lira ödendiğine dikkat çekilmişti. Ayrıca belediyenin temizlik işleri, haşere ilacı, dalgıç su pompası, şemsiye, şezlong, bitki, fiberoptik kablo, 135 kalem inşaat malzemesi alımı ile araç kiralama işlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına yer verilmişti.