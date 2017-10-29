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Kuşadası açıklarında 57 mülteci gözaltına alındı

Mülteciler, Kuşadası Körfezi Ahmetbeyli açıklarından Yunanistan'ın Sisam Adası'na yol alıyorlardı

29 Ekim 2017 02:17

Aydın Kuşadası açıklarından lastik botla Yunan adalarına gitmek için yola çıkan 57 mülteci, sahil güvenlik ekiplerince durduruldu.

Sahil güvenlik ekipleri, bir grup mültecinin Kuşadası Körfezi Ahmetbeyli açıklarından Yunanistan'ın Sisam Adası'na doğru yol aldığını öğrendi. Harekete geçen 'TCSG Umut' gemisinin durdurduğu lastik botta, çoğu kadın ve çocuk olan Suriye ve Eritre uyruklu 57 mülteci gözaltına alındı.

Kuşadası'na getirilen mültecilerin, ifadelerinin alınmasından sonra Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi.

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