T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kuş yuvası faciaya neden oldu

Trabzon'da duş almak için banyoya giren Zeynep Metin, kuşların yuva yaparak şofben bacasını tıkaması nedeniyle karbon monoksit gazından zehirlenerek öldü.

07 Ekim 2008 03:00

Trabzon'un Şalpazarı İlçesi'nde duş almak için banyoya giren Zeynep Metin, kuşların yuva yaparak şofben bacasını tıkaması nedeniyle karbon monoksit gazından zehirlenerek öldü. 

İlçeye bağlı Fidanbaşı Köyü'nde annesi 73 yaşındaki Gülsüm ile kalan 40 yaşındaki Zeynep Metin, dün saat 23.00 sıralarında banyoya girdi. Anne Gülsüm Metin uyurken, bu sabah kızını banyoda ölü buldu. Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından Zeynep Metin'in karbon monoksit zehirlenmesinden öldüğü belirlendi. Yapılan incelemede Zeynep Metin'in duş almadan önce banyo penceresini kapattığı, şofben bacasının bir kuşun yuva yapması sonucu tıkalı olduğu belirlendi. İçinde 4 yumurta bulunan yuvanın şofbenden gaz çıkışını engellemesi sonucu Zeynep Metin'in öldüğü belirtildi.

Trabzonspor delegesi olduğu belirtilen Zeynep Metin'in Telekom'da memur olarak çalıştığı ifade edildi. Çok sevdiği bordo-mavi renklerle odasını donattığı belirtilen Zeynep Metin'in, ölümü üzüntüye neden oldu.

Atamasının yapılması için 2 aydan bu yana köyde annesi ile birlikte kalan Zeynep Metin'in cenazesi bugün yapılan tören ardından Fidanbaşı Köyü'nde toprağa verildi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24