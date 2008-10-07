Kuş yuvası faciaya neden oldu

Trabzon'un Şalpazarı İlçesi'nde duş almak için banyoya giren Zeynep Metin, kuşların yuva yaparak şofben bacasını tıkaması nedeniyle karbon monoksit gazından zehirlenerek öldü.



İlçeye bağlı Fidanbaşı Köyü'nde annesi 73 yaşındaki Gülsüm ile kalan 40 yaşındaki Zeynep Metin, dün saat 23.00 sıralarında banyoya girdi. Anne Gülsüm Metin uyurken, bu sabah kızını banyoda ölü buldu. Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından Zeynep Metin'in karbon monoksit zehirlenmesinden öldüğü belirlendi. Yapılan incelemede Zeynep Metin'in duş almadan önce banyo penceresini kapattığı, şofben bacasının bir kuşun yuva yapması sonucu tıkalı olduğu belirlendi. İçinde 4 yumurta bulunan yuvanın şofbenden gaz çıkışını engellemesi sonucu Zeynep Metin'in öldüğü belirtildi.



Trabzonspor delegesi olduğu belirtilen Zeynep Metin'in Telekom'da memur olarak çalıştığı ifade edildi. Çok sevdiği bordo-mavi renklerle odasını donattığı belirtilen Zeynep Metin'in, ölümü üzüntüye neden oldu.



Atamasının yapılması için 2 aydan bu yana köyde annesi ile birlikte kalan Zeynep Metin'in cenazesi bugün yapılan tören ardından Fidanbaşı Köyü'nde toprağa verildi.







