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Sağlık

Kuş gribine karşı aşı kalkanı

Kuş gribi virüsünün muhtemel mutasyonlarına karşı işe yarayabilecek bir aşı denendi.

29 Ocak 2009 02:00

Kuş gribi virüsünün muhtemel mutasyonlarına karşı işe yarayabilecek bir aşı denendi.

Japonya'daki Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nden Tetsuya Uşida ve ekibi, geliştirdikleri aşıyı insan genleri aktarılan bir fare üzerinde denedi. Aşı, virüsün değişime uğraması durumunda da işe yaradı.

Japon bilim insanlarına göre, aşı, H5N1 kuş gribi virüsünün değişime uğrayarak insandan insana bulaşması durumunda bir salgını engelleyebilecek.

Ancak Uşida, aşının kullanılabilir hale gelmesi için daha yıllar gerektiğini, çünkü aşı insanlar üzerinde denenmeden önce, güvenli olup olmadığını anlamak amacıyla daha gelişmiş testlerin fareler ve başka hayvanlar üzerinde yapılması gerektiğini vurguladı.

Mevcut aşılardan farklı olarak virüsün kılıfından ziyade içine "saldıran" bu aşıya benzer aşılar Oxford Üniversitesi'nde de geliştirilmeye çalışılıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, 2003'ten bu yana 115'i Endonezya'da olmak üzere yaklaşık 250 kişi kuş gribinden yaşamını yitirdi.

(AA)

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