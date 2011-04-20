-KUŞ GRİBİNE KARŞI "AŞI VE İLAÇ DEPOSU" ANKARA (A.A) - 20.04.2011 - Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kuş Gribi ve İnsana Tesir Eden Salgına Karşı Hazırlık ve Mücadele Projesi kapsamında, aşı ve ilaç deposu yapımı için ihale açtı. Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan duyuruya göre, yapım işi, Dünya Bankası'ndan (IBRD) Kuş Gribi ve İnsana Tesir Eden Salgına Karşı Hazırlık ve Mücadele Projesi kapsamında sağlanan kredi ile finanse edilecek. İnşaat, soğutma (+4ºC, -20ºC ve -80ºC), elektrik ve mekanik tesisat, alt yapı (kanalizasyon, yağmursuyu, bahçe sulama tesisatı, drenaj), çevre düzenleme ve benzeri işler kapsam dahilinde bulunuyor. Firmalar, bu işin yapımı için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet ediliyor. İhale hakkında daha fazla bilgi www.saglik.gov.tr adresinden alınabilecek. Teklifler, 23 Mayıs 2011 günü saat 11.00’e kadar teslim edilecek.