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Sağlık

Kuş Gribine çözüm umudu

Amerikalı ve Tayvanlı bilimadamlarının geliştirdiği yeni bir aşı, kuş gribine neden olan H5N1 virüsü bulaştırılmış deney farelerinde iyileşme belirtilerine yol aç

03 Eylül 2008 03:00

Amerikalı ve Tayvanlı bilimadamlarının geliştirdiği yeni bir kuş gribi aşısı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu değişik ülkelerden getirilen H5N1 virüsü bulaştırılmış deney farelerinde iyileşme belirtilerine yol açtı. Hücre Araştırmaları'nın haberine göre, Türkiye, Çin, Vietnam ve Endonezya'dan getirilen farelere kuş gribi virüsü H5N1 bulaştırıldı. Bilimadamlarının farelerin kaslarına enjekte ettiği yeni aşı, Türkiye, Vietnam ve Çin'in Anhui bölgesinden getirilen hayvanları tamamen iyileştirdi.

16 bilim merrkezi araştırıyor

Aşı, bu virüsten ölenlerin en fazla sayıda olduğu Endonezya'dan getirilen fareyi ise yüzde 80 oranında iyileştirebildi. Tayvan Genetik Araştırmalar Merkezi'nden Chi-Huey Wong, aşının yapılmadığı farelerin birkaç gün içinde öldüğünü söyledi. Dünyanın her tarafında en az 16 bilim merkezi, kuş gribinin insanlara bulaşmasını engellemek için çalışıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 2003 yılından bu yana H5N1 bulaşan 385 kişiden 243'ü hayatını kaybetti.

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