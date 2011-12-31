Kuş gribi virüsü yanlış ellere geçerse...

T24 - Dünya Sağlık Örgütü (WHO), kuş gribi virüsüyle ilgili tehlikeli bilgilerin yanlış ellere geçebileceği uyarısında bulundu.



WHO, uyarısını, Amerikan hükümetinin destek verdiği araştırmacıların ölümcül H5N1 virüsünün insandan insana çok daha kolay geçebilen türünü üretmesinin ardından yaptı.



WHO'dan yapılan açıklamada, bu çalışmaların neticelerinin biyolojik silahlar üretmek için kullanılması ya da söz konusu virüsün yanlışlıkla dağılması halinde "ortaya çıkabilecek muhtemel sonuçlardan derin endişe duyulduğu" bildirildi.



WHO'nun üst düzey gribal enfeksiyon uzmanı Dr. Keizi Fukuda, bu çalışmaların istenilen türden çalışmalar olmadığını söyledi.



Fukuda, ayrıca DSÖ'nün tüm güvenilir araştırmacıların, ölümcül H5N1 salgınının yayılmasının nasıl önlenebileceğini daha iyi anlaması için bu çalışmalara katılması gerektiğini düşündüğünü kaydetti.



Dr. Fukuda, DSÖ'nün iki kurum tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarını henüz elde etmediğini de belirtti.



Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüleri, geçen hafta, Hollanda'daki Erasmus Üniversitesi Tıp Merkezi ve Wisconsin-Medison Üniversitesindeki bilim adamlarından, yaptıkları çalışmaların tüm ayrıntılarını yayımlamaktan kaçınmalarını istemişti.

