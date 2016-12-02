Kuş gribi kâbusu dönüyor mu?

Rusya’da yaz sonunda ortaya çıkan kuş gribi virüsü, tüm dünyaya hızla yayılmaya başladı. İran hükümeti, başkent Tahran’da H5N8 virüsüne rastlanan 4 çiftlikteki 500 binin üzerinde tavuğun itlaf edildiğini açıkladı. Japonya’nın Niigata kentindeki çiftliklerde ölen 40 tavukta da H5N8 virüsü olduğu tespit edildikten sonra 300 binden fazla hayvan itlaf edilmek üzere ayrıldı.

Milliyet'te yer alan habere göre Mısır ise, ülkenin kuzey bölümünde yaşayan vahşi kuşlarda virüs bulgularına rastladıklarını açıklarken, salgın Avrupa’da da kanatlı hayvan üretiminin en yaygın olduğu Fransa’ya ulaştı. Fransa Tarım Bakanlığı, 20 yaban ördeğinde virüs olduğunu, ülkenin kuzeyindeki kümes hayvanlarına da bulaştığını açıkladı. Pas-de-Calais bölgesinde yer alan Marck kentinde tespit edilen virüsün ardından uzmanlar, bölgede sağlık önlemini artırdıklarını bildirdi.

İthalat durduruldu

2003-2007 yılları arasında 167 kişinin ölümüne yol açan kuş gribi bildirimi ise en son Ukrayna’dan geldi. Hükümet kuş gribinin ülkenin yarısındaki hayvanlara yayıldığını açıkladı. Yaz sonundan beri Almanya, İsveç, İsviçre, Macaristan ve Polonya’da da görüldüğü ve hatta bazı ülkelerin Almanya’dan kanatlı hayvan ithalini durdurduğu belirtildi. Virüsün İran’da görülmesi, Türkiye’de de önceki yıllarda ölümlere neden olan kuş gribinin tekrar ortaya çıkma ihtimalini güçlendirdi.