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Sağlık

Kuş gribi geri mi dönüyor?

Yunanistan'ın Türkiye sınırında kuş gribi virüsünün tespit edilmesinin ardından, dünyanın farklı bölgelerinden de haberler geldi

14 Ocak 2017 17:37

İlk olarak 2003 yılında ortaya çıkan ve  tüm dünyaya zor zamanlar yaşatan kuş gribi virüsü yeniden korku saldı. Çin'de ocak ayında artan kuş gribi vakalarından sonra, ABD'nin New York kentinde yüzlerce kedi karantinaya alındı. Fransa 20 Ocak tarihinde 800 bin ördeği komşu ülke Bulgaristan da 100 bini aşkın kanatlı hayvanı itlaf edecek. 

Dünya Hayvan Sağlığı Kurumu'ndan (OIE) 26 Aralık'ta yapılan açıklamada, bir başka kuş gribi virüsü olan H5N8'in, Yunanistan'ın Türkiye sınırı yakınlarındaki Evros, yani Meriç Nehri deltasındaki bir kuğuda tespit edildiği açıklamıştı.

"Yüzlerce kedi karantina altına alındı"

ABD'nin New York kentinde yüzlerce kedi, bulaşıcı "kuş  gribi" hastalığına karşı karantinaya alındı. 

Kentteki büyük bir hayvan kurtarma organizasyonu tarafından işletilen hayvan barınaklarında kuş gribi vakası görülmesi ve veterinerlerden birinin bu  hastalığa yakalanması nedeniyle yüzlerce kedinin karantinaya alındığı bildirildi.

New York sağlık İdaresi, kuş gribi hastalığına yol açan H7N2 virüsünün  evcil kedilere bulaştığı ve bu nedenle söz konusu hayvanların karantinaya  alındığını duyurdu.

Kentteki hayvan barınaklarında 500 kedinin bulunduğu ve testlerin  ardından bunlardan 386'sında kuş gribi virüsüne rastlandığı belirtildi.

New York'taki virüsün öncelikle geçen kasım ayında, NYC Hayvan Bakım  Merkezinin işlettiği Manhattan'daki hayvan barınaklarında bulunan kedilerde  görüldüğü, ardından Queens ve Brooklyn barınaklardaki kedilere de bulaştığı  kaydedildi.

New York Sağlık İdaresinin açıklamasında, evlerine kedi alan New  Yorklulardan, virüs konusunda uyanık olmaları ve bu konuda gerekli önlemleri  almaları istendi.

Çin uyardı

Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, halka kanatlı hayvanlarla  temastan kaçınmalarını çağrısında bulundu.

Merkez, alışverişlerde de sadece sağlıklı olduğu tescillenmiş kanatlı  hayvan ürünlerinin tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.

Ulusal Sağlık ve Aile Planlama Kurulu H7N9 virüsünün yayılmasını  önlemek için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısı yaptı.

Ocak ayında 10 vaka

Çin'de ocak ayında 9 kişide H7N9 virüsüne rastlandı. Ciangşi eyaletinde 4, Guangdong ve Guicou eyaletlerinde ikişer,  Hunan ve Şangdong  eyaletlerinde de birer kişiye kuş gribi teşhisi konuldu.

Ülkede geçen ay Anhui eyaletinde beş, Makao Özel Yönetim Bölgesi, Hong  Kong Özel Yönetim Bölgesi, Fucien eyaleti ve Şanghay kentinde birer olmak üzere  dokuz kişide H7N9 virüsü belirlenmişti.

Çin'de H7N9 virüsü ilk kez Mart 2013'te görülmüştü.

Fransa 800 bin ördeği itlaf edecek

Kuş gribi vakalarının önüne geçilememesi sonucunda Fransa'da Gers, Landes ve Hautes-Pyrenees bölgelerindeki yaklaşık 800 bin ördeğini 20 ocak tarihinde itlaf edileceğini bildirildi. 

Bu arada komşu ülke Bulgaristan’da 31 bölgeye yayılan kuş gribi nedeniyle 100 bini aşkın kanatlı hayvan itlaf edilecek.

Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı (BABH) Genel Müdür Yardımcısı Petya Petkova yaptığı açıklamada Avrupa’da ve Bulgaristan’da uzun süredir ilk kez bu kadar hızlı yayılan bir hayvan hastalığının söz konusu olduğunu, 100 binden fazla kanatlı hayvanın itlaf edileceğini duyurdu. Hastalığın evcil ve yabani kanatlılarda hızla yayılmasından dolayı ülke genelinde geçici olarak kuş avının yasaklandığı bildirildi.

Yaz sonundan beri Almanya, İsveç, İsviçre, Macaristan ve Polonya’da da görülen kuş gribi virüsü en son geçtiğimiz günlerde Çek Cumhuriyeti ve Slovenya’da da ortaya çıktı. Türkiye’nin komşu ülkeleri Yunanistan ve İran’da da görüldüğü bilinen H5N8 kuş gribi virüsünün H5N1 adındaki türevi insanları da öldürebilir.

Kuş gribinin, yüksek ateş, burun akması, hapşırma, öksürme ve  gözlerde sulanma gibi belirtileri bulunuyor. Hastalık bahar ve kış aylarında diğer aylara oranla daha hızlı salgına  dönüşüyor. Hastalığın görüldüğü kent ve özel bölgelerde yoğun önlemler alınıyor.

 

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