Kuş gözlemcisi için mucize

T24 - Peru'da bir grup kuş gözlemcisi, 26 yıldır görülmeyen bir baykuşu görme fırsatı buldu.





Uzun sakallı yavru baykuş Peru'nun kuzeyinde Abra Patricia Koruma Alanı'nda gözlendi.

Asıl adı Xenoglaux loweryi olan baykuş türü, 1976 yılından bu yana sırra kadem basmıştı.

Bu tür baykuşların gagası uzun sakallarla kaplı, yanaklarına doğru uzanan hassas tüyleri bulunuyor.

Uzmanlara göre gözlemciler insanın hayatta bir kez başına gelebilecek bir tecrübe yaşadılar.

Bu baykuş türü, Uluslararası Doğal Hayatı Koruma Derneği'nce tehlikedeki canlı türleri arasında kabul ediliyor.

Kuşun yaşam alanı, nemli, tropikal oramanlık alanlarla sınırlı.

Amerikan Kuşları Koruma Birliği ABC'ye göre kuşun yaşam alanı da ormansızlaştırma faaliyetleri nedeniyle tehlike altında bulunuyor.

ABC direktörlerinden Sara Lara, bu tür baykuş yavrularının geceleri daha hareketli olduklarını ve kendi bölgelerinde çok az sayıda varolduklarına işaret ederek kuş gözlemcilerinin hayatta bir kez başlarına yaşanabilecek bir tecrübe yaşadıklarını söyledi.



