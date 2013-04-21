Kuş cenneti kül oldu

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde yaban kuşlarına yuva olan sazlıklarda yangın çıktı. Bataklık bölgeye giremeyen itfaiye ekipleri yangına müdahalede zorlanırken, 20 dekar sazlık alan kül oldu.

Fethiye'de Çalış Plajı Köçek Mustafa Caddesi kıyısındaki sazlık alandaki yangın, öğle saatlerinde çıktı.

Yangına Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 1 arazöz ile Fethiye Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Bataklık bölgeye girmekte zorlanan itfaiye ekipleri, alevlerin yayılmaması için sazlık alan çevresinde önlem aldı.

Yangın sırasında sazlıktaki yabani kuşlar, bölgeden uzaklaştı. İtfaiye ekipleri, bataklığın kıyı kesimlerine ulaşan alevlere müdahale ederken, sazlık alan kül olduktan sonra yangın kontrol altına alınabildi. 20 dekar alan, içerisinde barındırdığı yaban hayatıyla birlikte kül olduğu yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Yangının çöp yakmak isteyenler tarafından çıkarıldığı olasılığı üzerinde duruluyor.