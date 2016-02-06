Kuş çarpan THY uçağı iniş yapmak zorunda kaldı

Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Brezilya'ya giden uzun menzilli Boeing 777 tiği uçağına kuş çarptı. Uçakta meydana gelen hasar nedeniyle pilot Yunanistan hava sahasından Atatürk Havalimanı'na geri döndü.

Posta'nın haberine göre, Türk Hava Yolları'nın TK15 sefer sayılı İstanbul-Sao Paulo uçuşunu yapan Boeing 777 tipi uçağın burnuna kuş çarptı. İçinde 294 yolcunun bulunduğu THY'nin TC-JJJ kuyruk tescili uçağı iniş ağırlığının üzerinde olması nedeniyle fazla yakıtı azaltmak için Marmara Denizi üzerinde tur atmak zorunda kaldı.

THY uçağı ağırlığını azalttıktan sonra Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.THY'nin "Erzurum" adlı uçağındaki hasar kuş sürülerinin uçaklar için ne derece tehlikeli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Çarpma nedeniyle uçağın burun kısmındaki radom adı verilen radar anten kapağındaki kan izleri ve göçme meydana geldi.