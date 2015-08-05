Kuş bakmak ve adres sormak da polis dayağı gerekçesi oldu!

İstanbul'da oğlu apartman kömürlüğünde güvercin beslediği için polis tarafından saldırıya uğrayan Mustafa Ülsü, bir gözünü kaybetti. Ankara'daysa polislere adres soran bir vatandaş, alkollü olduğu gerekçesiyle darp edildi. İsmini vermek istemeyen vatandaşın ayağı kırıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, ilk olay, Demetevler semtinde yaşandı. Aynı apartmanda oturan polis memuru Ahmet Gürsey, yöneticisi olduğu apartmanın çatısında çok sayıda kanarya besliyordu. Komşusu Mustafa Ülsü’nün oğlu da apartmanın kömürlüğünde güvercin bakıyordu. İddiaya göre Gürsey, komşusunun kuş beslemesine karşı çıktı ve iki aile arasında husumet oluştu. Belediyede işçi olarak çalışan 52 yaşındaki Mustafa Ülsü, önceki gün sabah 07.35 sıralarında işe gitmek üzere apartmandan çıktı. Bu sırada arkasından gelen ve üzerinde resmi kıyafeti olan polis Gürsey, silahının kabzasıyla vurmaya başladı. Başına, yüzüne ve gözüne tabancanın kabzası isabet eden Ülsü, kanlar içinde yere düştü. Mustafa Ülsü’nün sağ gözü o anda görme yetisini kaybetti.

Güvenliğimiz yok

Bu sırada Mustafa Ülsü’nün oğlu Emre Ülsü de silah darbelerine maruz kaldı: “Polis silahını çıkardı ve kafama vurdu. Bayılmışım. Uyandığımda bana el kol hareketi yaparak ‘O hastaneden ikiniz de çıkamayacaksınız’ dedi. Babam kanlar içinde yerdeyken, gelen polisler babama yardım etmedi. Polis Gürsey’in ellerini sabunla yıkadılar. Babam 20 dakika ambulans bekledi. Babamın bir gözünü kör eden polisin, karakolda ifadesi alınmış. Ancak savcılık, gözaltına bile aldırmadı onu. Şimdi serbestçe dolaşıyor.”

Olayın bir diğer mağduru da komşulardan Yılmaz Yıldırım oldu. Sesleri duyarak balkona çıkan ancak uyarıda bulunduğu için tehdit edildiğini belirten Yılmaz Yıldırım, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yıldırım, dilekçesinde polise “Niye vuruyorsun“ dediği için kapıya gelen şüpheli tarafından tehdit edildiğini belirterek, “Ahmet Gürsey, bana eşimin yanında ‘Sen ne karışıyorsun lan’ diye bağırdı. Polis Ahmet, daha sonra da beni ‘Sen Haymanalısın, ben senin PKK’li ve terörist olduğunu biliyorum’ diye tehdit etti” iddiasında bulundu.

Bacak kıran dayak

Diğer olay Mamak’ın Karapürmek Mahallesi’nde yaşandı. 40 yaşlarındaki bir yurttaş, alkollü şekilde polislere adres sorduğu gerekçesiyle darp edildi. Polisler, vatandaşın ayağını kırdı. Ankara Hastanesi’ne kaldırılan yurttaşın bir bacağı alçıya alındı. Ancak mağdur yurttaş, hastaneden çıkarılacağı gerekçesiyle konuşmak istemedi ve ismini vermedi.