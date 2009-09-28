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Dünya

Kurzweil: Mezardaki babamı diriltebilirim

Kurzweil, android sayesinde sonsuza kadar yaşayabileceğimizi iddia etti.

28 Eylül 2009 03:00

Yeni teknolojileri icat edilmeden önce tahmin etmesiyle tanınan Amerikalı bilim adamı Ray Kurzweil, android (insanımsı robot) sayesinde sonsuza kadar yaşayabileceğimizi iddia etti.

Birçok insanın hayatını değiştiren buluşlar yapan Kurzweil, ‘ölümsüzlük’ teorisinin tamamen gerçekçi olduğunu ve mezardan alınan DNA ve gelecekteki teknolojilerle 1970’te ölen babasının bile yaşama döndürülebileceğini savunuyor. Bu teorisini ise özetle şöyle açıklıyor: “Bir insanın beynini bilgisayara 2030’larda aktarabileceğiz. Tüm kişiliği, anıları, yetenekleri ve geçmişiyle birlikte. Ardından insanlar ve biyolojik olmayan makineler gelişmiş genetik, nanoteknoloji ve robot teknolojisi sayesinde öyle etkili bir şekilde birleşecekler ki insan, daha da gelişmiş bir zekayla yaşamını sürdürecek”.

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