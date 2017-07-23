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Dünya
Deutsche Welle

Kurz'dan 'Müzakereleri durdurun' çağrısı

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz Avrupa Birliği'ne Türkiye ile ilişkilerde daha kararlı bir tutum sergileme çağrısı yaptı.

23 Temmuz 2017 20:55

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte Alman vatandaşı Peter Steudtner gibi insan hakları aktivistlerinin ve Deniz Yücel gibi gazetecilerin Türkiye'de tutuklanmasının keyfi ve endişe verici olduğunu kaydetti.

"Türkiye'nin giderek Avrupa'dan uzaklaştığı yönündeki değerlendirmemin doğru olduğu her geçen gün daha fazla kanıtlanıyor" diyen Kurz bu nedenle Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Türk hükümetine karşı söylemlerini sertleştirmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Kurz, Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin tamamen durdurulması için çaba sarf etmeye devam edeceğinin de altını çizdi.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ZDF kanalına verdiği yaz söyleşisinde Alman hükümetinin geçen hafta Türkiye'ye karşı açıkladığı yaptırımları desteklediğini söylemişti.

Almanya Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirerek, "Yıllardır bu devlette kendisi ve partisi ile beraber çalışan kişiler ya takibata uğradı, ya hapiste ya da ağzını açamıyor. Bunu kabul edemeyiz" dedi. Steinmeier, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Almanya'daki Türklere hitaben yazdığı açık mektubu da memnuniyetle karşıladığını belirtmişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel Bild gazetesinde cumartesi günü yayımlanan mektupta, Alman hükümetinin Türkiye'ye karşı takındığı sert tutumun gerekçesini anlatmış, Almanlar ve Türkler arasındaki dostluğu "büyük bir hazine" olarak değerlendirmişti.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/BW/SSB

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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