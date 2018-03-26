Kurz: Türkiye ile müzakereler kesilmeli

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) değerlerinden giderek uzaklaştığını ve AB ile müzakerelerinin kesilmesi gerektiğini söyledi.

Kurz'un açıklaması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki Varna kentinde düzenlenecek AB-Türkiye Liderler Toplantısı öncesinde geldi.

Türkiye'ye "dürüst bir şekilde davranılması" gerektiğini ifade eden Kurz, Alman Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada Türkiye'nin sistematik bir biçimde insan hakları ile demokratik değerleri ihlal ettiğini belirtti.

Kurz, bu ihlaller sebebiyle Türkiye'nin AB'ye üyelik şartları olan Kopenhag Kriterleri'ni yerine getiremediğini ve AB üyelik müzakerelerinin kesilmesi gerektiğini aktardı.

Avusturya başbakanı aynı zamanda 2014 ile 2020 seneleri arasında Türkiye'ye verilmesi planlanan toplam 4 milyar 45 milyon euro değerindeki katılım öncesi yardımların da etraflıca düşünülmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye ile "komşuluk" vurgusu

Türkiye'nin "AB'nin önemli stratejik bir ortağı" olduğunu söyleyen Kurz, Türkiye ile işbirliğinin "komşuluk konsepti" içerisinde sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde 20 Ocak'tan bu yana yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı'na da değinen Kurz, operasyonun bölgede mültecilerin hareketini ve insani durumu daha da kötüleştirdiğini ifade etti.

Türkiye'nin Suriye'de ve bölgede "yapıcı bir rol oynaması" gerektiğini aktaran Avusturya başbakanı, Suriye'de Birleşmiş Milletler (BM) yoluyla siyasi bir çözümün bulunması gerekliliğinin de Varna'da konuşulması gerektiğini söyledi.

AB-Türkiye Liderler Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AB Dönem Başkanı Bulgaristan'ın Başbakanı Boyko Borissov, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker bir araya gelecek. Erdoğan, Juncker ve Tusk en son Mayıs 2017'de Brüksel'de gerçekleşen benzer bir toplantıda bir araya gelmişti.

DW,dpa/DÇÜ,ÖA

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