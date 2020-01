'Kuruyemiş kralı'na kayyım atandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası Gülen cemaatine yönelik olarak başlatılan soruşturmalar kapsamıdna İzmir merkezli Recep Can Kuruyemiş'e kayyım ataması yapıldı. Sulh Ceza Hakimliği kararı sonrası yapılan atama sonrası şirketin denetimi TMSF’ye geçti.

Yarım asra yakın geçmişi olan şirket, Türkiye kuruyemiş sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Recep Can Kuruyemiş Tarım ve Gıda Ürünleri San. ve Tic. Limited şirketi ve Recep Can- Bitkisel Dermo Kozmetik Ürünler Ticaret unvanlı iki şirketin de devri ile TMSF bünyesindeki şirket sayısı 950’yi buldu. Anılan iki şirkete kayyım ataması, şirket sahipleri hakkında yürütülen "FETÖ" soruşturması kapsamında yapıldı.

Yarım asır önce kuruldu

Kayyım ataması yapılan Recep Can Kuruyemiş, İzmir merkezli bir şirket. Şirketin temeli 1975 yılında Recep Can ve kardeşleri tarafından atılmıştı. İzmir’de çeşitli şubeleri de olan Recep Can Kuruyemiş bünyesinde İzmir Torbalı’da bulunan büyük bir kuruyemiş işleme ve paketleme fabrikası da bulunuyor.

"Yunanistan'a kaçtı" iddiası

Bu arada, şirketin kurucusu Recep Can’ın ise darbe girişimi sonrası yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçtığı iddiası gündeme gelmişti.