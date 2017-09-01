T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

'Kuruyemiş kralı'na kayyım atandı

Şirketin kurucusu Recep Can'ın Yunanistan'a kaçtığı iddia edildi

01 Eylül 2017 14:22

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası Gülen cemaatine yönelik olarak başlatılan soruşturmalar kapsamıdna İzmir merkezli Recep Can Kuruyemiş'e kayyım ataması yapıldı. Sulh Ceza Hakimliği kararı sonrası yapılan atama sonrası şirketin denetimi TMSF’ye geçti. 

Yarım asra yakın geçmişi olan şirket, Türkiye kuruyemiş sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Recep Can Kuruyemiş Tarım ve Gıda Ürünleri San. ve Tic. Limited şirketi ve Recep Can- Bitkisel Dermo Kozmetik Ürünler Ticaret unvanlı iki şirketin de devri ile TMSF bünyesindeki şirket sayısı 950’yi buldu. Anılan iki şirkete kayyım ataması, şirket sahipleri hakkında yürütülen  "FETÖ" soruşturması kapsamında yapıldı.  

Yarım asır önce kuruldu

Kayyım ataması yapılan Recep Can Kuruyemiş, İzmir merkezli bir şirket. Şirketin temeli 1975 yılında Recep Can ve kardeşleri tarafından atılmıştı. İzmir’de çeşitli şubeleri de olan Recep Can Kuruyemiş bünyesinde İzmir Torbalı’da bulunan büyük bir kuruyemiş işleme ve paketleme fabrikası da bulunuyor.

"Yunanistan'a kaçtı" iddiası

Bu arada, şirketin kurucusu Recep Can’ın ise darbe girişimi sonrası yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçtığı iddiası gündeme gelmişti.

ETİKETLER

Kuruyemiş kralıRecep CanCan Kuruyemiş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24