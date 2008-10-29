Kuruyemiş bombacıları serbest

Niğde'nin Bor ilçesinde tartıştıkları kuruyemişçiye kızıp, iş yerine ses bombası atan 3 genç tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



İstasyon Caddesi'nde Tevfik Gür'e ait kuruyemiş dükkanına bombalı saldırı düzenledikleri gerekçesiyle yargılanan K.E. (20), amcasının oğlu M.E. (18) ve arkadaşı M.B. (19), mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Zanlılar, tahliye edildikten sonra iş yerini bombaladıkları Tevfik Gür'ün dükkanına giderek, kendisinden özür dilediler. İş yeri sahibi Tevfik Gür, müşterileriyle ilgilenirken dükkanına gelen 3 gencin teker teker özür dileyerek, elini öptüklerini ve çok pişman olduklarını ifade ettiklerini söyledi.

Bombalı saldırıda kuruyemiş dükkanına atılan 3 parça tesirli boru tipi ses bombası nedeniyle, maddi hasar meydana gelmişti.



BOMBA YAPIMINI AVCILARDAN ÖĞRENMİŞLER



Bu arada, kuruyemiş dükkanının bombalanmasıyla ilgili yeni bilgiler de ortaya çıktı. Ağustos ayında meydana gelen bombalı saldırıdan yaklaşık 1 ay sonra polise teslim olan 3 genç, polise verdikleri ifadede, yaklaşık 10 ay önce dükkanına gittikleri Tevfik Gür'ün iş yerinden birkaç kuruyemiş yedikleri için aralarında tartışma çıktığını anlatmışlardı.



Gür'ün kendilerini azarlamasına içerleyerek iş yerine zarar vermek için saldırıyı düzenlediklerini, ancak daha sonra vicdan azabı çekerek teslim olduklarını kaydeden zanlılar, ses bombası yapmayı da internetten öğrendiklerini kaydetmişlerdi.



Zanlılar, sorgulamalarında verdikleri ifadelerini ise mahkemede değiştirdiler. 3 genç, mahkemede ses bombası yapımını internetten değil, Kayseri yolu üzerinde balık avına giden avcılardan öğrendiklerini söylediler.



Zanlılardan yaşı küçük olan M.E. (18) 1 yıl 8 ay, K.E. (20) ve M.B'nin (19) ise 2 yıl 8 ay hapis istemi ile yargılanıyor.









