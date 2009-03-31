Kurutma makinesi küvette iki miniği öldürdü

Almanya'da evlerinde küvette oynayan Asya (6) ve Zara (4), suya düşen saç kurutma makinesi nedeniyle öldü. Elektrik çarpan kızların Sivaslı anne ve babası yasa gömülürken, Dede Seyit Uzun "Artık bu evde kalamayız" diyerek gözyaşı döktü.



Almanya'nın Ludwigshafen kenti yakınlarındaki Lustadt'ta küvete düşen saç kurutma makinesinin neden olduğu elektrik çarpması sonucu Asya (6) ve Zara (4) adlı iki kız can verdi. Kaza sonucu kızların Sivaslı ailesi fenalık geçirdi. Anne Gülay ve baba Adem Aydemir gözyaşlarına boğuldu.



Am Straefel Str.'deki binada pazar günü saat 17.30 gibi meydana gelen olayda anne Gülay, kızları Asya ve Zara'yı banyoya götürdü. Verilen bilgiye göre anneleri iki kızı kısa bir süre için banyoda yalnız bıraktı. Bu sırada Asya'nın saç kurutma makinesini elektrik prizine takarak küvetin yanına gittiği tahmin ediliyor.



Cansız bedenlerini buldu



Anne tekrar banyoya geri geldiğinde suyla dolu küvetin içinde iki kızının cansız bedeniylekarşılaştı. Yakınları, "Gülay çığlık atıp bağırınca komşular koşarak gelmişler. Daha sonra polis aranmış" dediler. Olay yerine gelen kurtarma ekiplerinin ve doktorların çabaları minik bedenleri hayata döndürmeye yetmedi. Verilen bilgiye göre haber alır almaz eve gelen baba Adem de adeta yıkıldı. Ailenin tedavi gördüğü bildirildi.



Polis araştırıyor



İki çocuğun küvette oynadıkları sırada elektrik çarpması sonucu öldüğü tahmin ediliyor. Polisin olay ile ilgili incelemeleri sürüyor. Yetkililer, olayda ihmal olup olmadığını araştırıyorlar. Ludwigshafen polis sözcüsü Simone Eisenbarth, annenin hala şokta olduğunu belirtirken "Mainz Üniversite Hastanesi'nin morguna kaldırılan çocukların cesetleri otopsi işleminden sonra aileye teslim edilecek" dedi. Ludwigshafen Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.



1 saat uğraştılar



Olay yerine gelen kurtarma ekiplerinin 1 saat boyunca minik kızları hayata döndürmek için büyük çaba harcadığı, ancak kızların kurtarılamadığı bildirildi. Yetkililer "Kızların elektrik çarpması sonucu öldüğü üzerine duruyoruz. Ancak kesin sonuç otopsiden sonra belirlenecek" dediler.



Uzmanlar: Önlem alın



Bonn'daki Çocuklar İçin Daha Fazla Güven Birliği Müdürü Martina Abel, banyoda tutulan elektrikli eşyalarla ilgili uyarıda bulunurken "Bu tür cihazlar hiçbir zaman küvetin yakınında tutulmamalı. Elektrikli eşyalar daima küçük çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutulmalı. Ayrıca çocuklar yıkanırken gözetim altında tutulmalı. Küçük çocukları hiçbir zaman diğer kardeşine emanet edip yalnız bırakmayın. Ayrıca bu tür durumlara önlem olarak evinize güvenlik prizleri taktırın. Bu tür prizler bir arıza olması durumunda derhal elektriği kesiyor" diye konuştu.