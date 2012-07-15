Kuruşla 247 bin liralık vurgun

İstanbul Defterdarlığı'nda çalışan bir kişi hesap makinesindeki şeride, kuruş ve 1 lira ayarı yaptı. Böylece 5 yıl boyunca kimseye fark ettirmeden hesabına 247 bin TL geçirdi.



İstanbul Defterdarlığı’nda mahkemelerdeki harç ve masraflara ait avans ve mahsup (düşme) işlemlerini yapan 53 yaşındaki Selçuk S., 2006 yılında işlemlerin yapıldığı hesap makinesinin şeridinde miktar ayarlamaları yaptı .

Ayarlamaları kuruş ve 1 TL gibi küçük rakamlardan yaptığı için uzun süre kimse dolandırıcılığı fark edemedi.

Bugün gazetesinde yer alan habere göre Selçuk S., 5 yıl boyunca avans miktarlarını olduğundan daha fazla göstererek zimmetine para geçirdi.

Ancak hesap uzmanları, hesap makinesinin şeridinde oynama yapıldığını fark etti ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

5 yıl içersinde toplam 247 bin 900 lira 67 kuruşu zimmetine geçirdiği öne sürülen Selçuk S., savcılıktaki sorgusunda suçlamaları kabul etti.

Selçuk S. İfadesinde, "Çalıştığım kurumdan hesap işlerinde oynamalar yaparak aldığım paralarla ilgili hususlar doğrudur. Yaptıklarımdan pişmanım. Hesap makinesinde avansları hesaplama işlemlerini yaparken şeritte dikkat çekmeyecek şekilde avans miktarlarını olduğundan fazla şekilde yazdım. Yaptığım işle ilgili üzerime geçirdiğim 247 bin TL'ye itirazım yok." dedi.



12 yıla kadar hapsi istendi



İstanbul Cumhuriyet Savcılığı hazırladığı iddianamede, Selçuk S.'nin "Zimmet" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasını istedi.

Selçuk S'nin olayın ortaya çıkmasından bugüne kadar zimmetine geçirdiği paranın 210 bin TL'sini defterdarlığa iade etti. Zanlı geriye kalan 37 bin TL'yi de bulmak için çalıştığını söyledi.