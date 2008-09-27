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Dünya

Kurusıkıyla 'cihat'

Köln'de 2 polise pusu kurarak kurusıkı tabancalarla ateş eden 3 Türk genci, bu eylemi 'cihat' için yaptıklarını söyledi

27 Eylül 2008 03:00

Almanya'nın Köln kentinde 2 gün önce 2 polise pusu kurarak kendilerine kuru sıkı tabancalarla ateş eden 3 Türk gencinin, bu eylemi 'cihat' için yaptıklarını söyledikleri bildirildi.

Köln Başsavcısı Rainer Wolf, cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alınan 15, 16 ve 17 yaşındaki Türklerin, kendi ifadelerinde "cihat" amacıyla böyle bir eyleme kalkıştıklarını söylediklerini belirtti.

Terör bağlantıları yok

Wolf'un açıklamasına göre, herhangi bir terör örgütüyle bağlantıları olmadığı ve bu eylemi kendi kendilerine yapmaya karar verdikleri tahmin edilen gençlerin, ifadeleri sırasında Amerikalılara düşman olarak saldırılması gerektiğini, Almanya'ya da Afganistan'da asker bulundurmasından dolayı düşman olduklarını söylediler.

Söz konusu Türklerin ifadelerinde, polislere tuzak kurarak silahlarını almak, ses çıkmaması için polisleri bıçaklarla öldürmek ve silahlarını diğer terör eylemlerinde kullanmak istediklerini itiraf ettikleri bildirildi.

Ormandan imdat çağrısı yaptılar

Gözaltında tutulan Türkler, 26 ve 38 yaşlarında 2 polis memurunu, yardıma ihtiyaç duydukları gerekçesiyle bir ormanlık araziye çağırmış, daha sonra da kendilerine saldırmışlardı.

Polislerin, silahlarını çekerek havaya uyarı ateşi açmaları sonucunda olay yerinden kaçan gençler, kaçarken de polislere ateş etmiş, silahlarının kurusıkı olduğu daha sonra anlaşılmıştı.

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