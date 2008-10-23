'Kurunun yanında yaş da yandı, üzgünüz'

Tarih 13 Ağustos 1993. Yer İstanbul Okmeydanı'ndaki Perpa iş merkezi. Susurluk sanıklarından özel harekatçı Ayhan Çarkın'ın da aralarında bulunduğu siyasi şube polisleri, 11. kattaki 'Beyaz Saray Cafe'ye operasyon düzenledi. O sırada kafeteryada bulunan kafeteryanın sahibi Nebi Akyürek (32), kasiyer Selma Çıtlak (22), garson Hakan Kasa (18) ile Mehmet Salgın (21) ve Sabri Atılmış (16) polislerin silahından çıkan kurşunlara hedef oldu. Ölenler arasında bulunan ve daha 3 ay önce kafeteryada işe başlayan Hakan Kasa'nın 58 yaşındaki babası Hamdi Kasa, 15 yıldır içlerinden atamadıkları acıyı Ayhan Çarkın'ın özel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalarla artarak yaşadıklarını söyledi.15 yılın ardından konuşan baba Kasa o günü dün gibi hatırladığını belirterek şöyle konuştu: "Oğlum bir süre bir fırında sonra Perpa'da kafeteryada çalışmaya başlamıştı. Öldürülenlerden birinin oğlum olduğunu sonradan öğrendim. Hakan neşeli ve sevilen bir gençti. Belki bu olaylara sempati de duymuş olabilir ama niye onları sağ yakalayacaklarına öldürdüler. Siyasi şubede emniyet müdür yardımcısı, 'Oğlunuzu araştırdık. Siz de iyi insanlarsınız. Oğlunuz için üzgünüz. Kurunun yanında yaş da yanıyor' dedi.Devlet güçlü. Hak arayamadık. Biz olayın olduğu yere de gitmiştik. Bizim çocuğumuzun bulunduğu bölümden karşı tarafa sıkılmış tek kurşun izi yoktu. Başından ve kolundan vurularak öldürülmüştü. Belki cahilliğinden arkadaş edinmiş de olabilir ama illa insanları öldürmeleri mi gerekiyordu. Niye bekleyip teslim almadılar? 15 yıldır bu olayı unutmuyoruz."15 yıl önce sabah evden çıkan oğlunu bir daha evinde göremeyen anne Fatma Kasa da, salonun duvarındaki fotoğrafı göstererek, "Olay günü üzerinde bu kıyafetleri vardı" dedi. Oğlunun çok neşeli ve sevilen bir çocuk olduğunu anlatan Fatma Kasa, "Şimdi yanlışlar, çektirilen acılar tek tek itiraf ediliyor. Artık kimden hak arayacağız. 15 yıldır toprakta. Ondan sonra ailede doğan her erkek çocuğa onun adını verdim. Ağabeyi olay olduğunda Şırnak'ta komando idi. O da devamlı "Ben de ağabeyim gibi komando olacağım" derdi.