Kurumuş göle balık yasağı!

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Akşehir 'Çölü'nde' flamingo mezarlığı

Nasreddin Hoca’nın fıkrasına konu olan ve "Ya tutarsa" diyerek yoğurt yapmak için maya çaldığı Akşehir Gölü'ne av yasağı geldi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2012 yılına kadar Akşehir Gölü'nde av yasağı uygulanacağını açıklarken kuruma noktasına gelen gölde derinlik 12 metreden 1 metreye kadar düştü.Akşehir Gölü’nün çevresindeki yeraltı ve yerüstü su kaynaklarıyla beslendiğini kaydeden uzmanlar, gölün Sultan Dağları’na yağan karın erimesiyle yeterince suya kavuştuğunu ancak son yıllarda yaşanan kuraklık sonucu Sultan Dağları’nda beklenen kar yağışı gerçekleşmediğini kaydetti. Gölde 4 yıl süreyle uygulanacak avlanma yasağının doğal hayatın toparlanmasına yardımcı olması bekleniyor.