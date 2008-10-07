T24 LogoT24 Logo
Çevre

Kurumuş göle balık yasağı!

Konya’nın Akşehir İlçesi’ndeki Akşehir Gölü’nün neredeyse tamamen kuruması Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

07 Ekim 2008 03:00

Nasreddin Hoca’nın fıkrasına konu olan ve "Ya tutarsa" diyerek yoğurt yapmak için maya çaldığı Akşehir Gölü'ne av yasağı geldi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2012 yılına kadar Akşehir Gölü'nde av yasağı uygulanacağını açıklarken kuruma noktasına gelen gölde derinlik 12 metreden 1 metreye kadar düştü.

Akşehir Gölü’nün çevresindeki yeraltı ve yerüstü su kaynaklarıyla beslendiğini kaydeden uzmanlar, gölün Sultan Dağları’na yağan karın erimesiyle yeterince suya kavuştuğunu ancak son yıllarda yaşanan kuraklık sonucu Sultan Dağları’nda beklenen kar yağışı gerçekleşmediğini kaydetti. Gölde 4 yıl süreyle uygulanacak avlanma yasağının doğal hayatın toparlanmasına yardımcı olması bekleniyor.

İlgili haberler:

Kuşların çığlığına kulak verin!
Akşehir 'Çölü'nde' flamingo mezarlığı

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24