Kurumunu anlatan balerin kovuldu



T24 - 'Yazdığı Dans Üstüne Gerçekler’ kitabı ile İtalya’nın Milano kentinde yer alan ünlü La Scala Akademisi’nde balerinlerin mükemmel görünmek uğruna aç kaldıklarını ortaya çıkaran ve kurumdaki anoreksi skandalını gözler önüne seren balerin Maria Francesca Garritano, kurumun imajını zedelediği gerekçesiyle işten çıkarıldı.





Garritano, daha önce de akademideki yeme bozuklukları hakkında konuşması yasak olmasına rağmen İngiliz Observer gazetesi ile röportaj yapmış, kendisinin de 16 yaşında maruz kaldığı baskılar yüzünden regl dönemleri aksayacak kadar zayıfladığını söyleyerek kurumu eleştirmişti.







