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Dünya

Kurumunu anlatan balerin kovuldu

'Yazdığı Dans Üstüne Gerçekler’ kitabı ile İtalya’nın Milano kentinde yer alan ünlü La Scala Akademisi’nde balerin Maria Francesca Garritano, kurumun imajını zedeledi

06 Şubat 2012 02:00


T24 - 'Yazdığı Dans Üstüne Gerçekler’ kitabı ile İtalya’nın Milano kentinde yer alan ünlü La Scala Akademisi’nde balerinlerin mükemmel görünmek uğruna aç kaldıklarını ortaya çıkaran ve kurumdaki anoreksi skandalını gözler önüne seren balerin Maria Francesca Garritano, kurumun imajını zedelediği gerekçesiyle işten çıkarıldı.

Olay balerin kovuldu

Garritano, daha önce de akademideki yeme bozuklukları hakkında konuşması yasak olmasına rağmen İngiliz Observer gazetesi ile röportaj yapmış, kendisinin de 16 yaşında maruz kaldığı baskılar yüzünden regl dönemleri aksayacak kadar zayıfladığını söyleyerek kurumu eleştirmişti.



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