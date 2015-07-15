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Bilim / Teknoloji

Kurumsal duyurularını sms ve e-mail ile gönderenlere yeni bir alternatif geldi

NameScroll adlı yazılımla kurumlar rehberlerini kolaylıkla yönetebilecek

15 Temmuz 2015 22:00

Kurum içi iletişimde, duyuruların sms ve e-mail yolu ile gönderilmesine yeni bir alternatif sunuldu. NameScroll isimli yazılımla kurumlar, diledikleri sayıda kişiye duyurularını ücretsiz olarak gönderebilecek.

Komote Teknoloji tarafından geliştirilen yazılım ile kurumların tüm rehberinin tek merkezde toplanması ve yönetilmesi mümkün olacak. NameScroll ile gönderilen duyuruya dosya da eklenebilecek.

Uygulama, çalışanlara tüm raporlarını mobilden yazma ve yöneticilerine ulaştırma ve çalışanlar arasında anlık mesajlaşma imkânı sunarken, sistemde ayrıca raporlama modülü de bulunuyor. Yöneticiler de kullanıcıların cevaplarını rapor halinde görebilecek.

Uygulamayla, yöneticilerin gönderdikleri duyurular, kullanıcıların telefonlarına ‘push notification’ olarak düşecek ve kullanıcılar cep telefonlarına gelen bu bildirimi cevaplayabilecek.

 

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