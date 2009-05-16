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Kurumlar ADD'ye destek verdiğinden habersiz

ADD öncülüğünde yapılacak Cumhuriyet mitingine destek verenler listesinde yer alan bazı kuruluşların listeden haberinin olmadığı ortaya çıktı.

16 Mayıs 2009 03:00

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) öncülüğünde yarın yapılacak Cumhuriyet mitingine destek verenler listesinde yer alan bazı kuruluşların listeden haberinin olmadığı ortaya çıktı.

Türkiye Erozyonla Mücadele Vakfı ve TEMA destek veren kuruluşlar arasında görünüyor. Ancak TEMA'dan yapılan yazılı açıklamada, "TEMA Vakfı'ndan onay alınmamıştır" denildi.

Umut Çocukları Derneği ismi de destekleyen kurumlar arasında gösterildi. Ancak Dernek Başkanı Yusuf Kulca, "Atatürkçü Düşünce Derneği'nden kimse bizi aramadı" diye konuştu.

Sabancı Üniversitesi Öğrenci Konseyi adı da listede yer alıyor. Üniversite yönetimi araştırdı ve öğrenci birliğinden destek imzasının verilmediğini açıkladı.

17 Mayıs'taki mitinge Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği kurumsal olarak katılmayacağını açıklamıştı. Türkiye Emekli Subaylar Derneği de, mitingde "aktif yer, almayacağını" belirtmişti.

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