Kurultayda son gün: Adalet Anıtı'na bir tuğla da Kılıçdaroğlu'ndan

CHP öncülüğünde Çanakkale’de düzenlenen Adalet Kurultayı 4’üncü gününe girdi. Kurultay katılımcılarının isteğe bağlı olarak üzerilerine isimlerini yazdırdığı tuğlalarla yapılacak anıta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir tuğla koydu. İki ana panel ve çalıştaylarla tamamlanacak günün sonunda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Kurultay’ın sonuç bildirgesini açıklayacak.

Kurultay sonuç bildirgesinin açıklanacağı son gün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kampın düzenlendiği yere de adını veren Kocadere köyüne ziyaretiyle başladı. CHP lideri sabah kahvaltısını Kocadere köylüleriyle yaptı. Köy muhtarının daveti üzerine gerçekleşen buluşmada CHP lideri köyde yaşayan vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Adalet Anıtı'na tuğla koydu

Kurultay katılımcılarının isteğe bağlı olarak üzerilerine isimlerini yazdırdığı tuğlalarla yapılacak anıta CHP Genel Başkanı da bir tuğla koydu.

Kılıçdaroğlu, Adalet Kurultayı’nın yapıldığı Kocadere Kamp Alanı protokol giriş kapısı yanında sergilenen, tasarımını Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof.Dr. Yılmaz Büyükerşen’in yaptığı, Adalet Heykeli’nin bulunduğu alana geldi.

Çanakkale merkezinde Özgürlük Parkı’na konulacak heykelin kaidesini oluşturacak kırmızı tuğlalardan birini Adalet Heykeli’nin önündeki diğer tuğlaların yanına bıraktı.

Adalet Kurultayı’na katılanların anı olarak bir plakete isimlerini yazdırıp, tuğlaya yapıştırarak heykelin önüne bıraktıkları çok sayıdaki kırmızı tuğlaya CHP liderinin isminin yazılı olduğu tuğla da eklenmiş oldu.

Ancak Kılıçdaroğlu plaketlere isimlerin yazıldığı çadıra girerek görevliden kendi isminin yazılı olduğu plaketi aldığında önemli bir hatayı fark etti. Plakete soyadının 'Kılıçtaroğlu' diye yazılı olduğunu gören Kılıçdaroğlu, görevliye tebessümle "Burada soyadım yanlış yazılmış, tekrar yazar mısınız" dedi ve hatalı plaketi görevliye verdi. Bilgisayar başındaki görevli plaketi 'Kemal Kılıçdaroğlu' şeklinde düzeltip tekrar hazırladı.

Kılıçdaroğlu da bu plaketi alıp diğer görevliye verdi. Görevlinin plaketi yapıştırıp verdiği tuğlayı Kılıçdaroğlu heykelin önündeki diğer tuğlaların yanına bıraktı.

Panellerin yapıldığı alana geçmek üzere 'Medya Merkezi' çadırının ön tarafına gelen Kılıçdaroğlu, burada mağdur olduklarını söyleyip, yanlarında getirdikleri fındıkları yere döken üreticilerin sorununu dinledi, "Fındıkçılar için adalet istiyoruz" dedi.Adalet Kurultayı kapsamındaki düzenlenen 'Devlette Adalet' panelini dinlemeye geçen Kemal Kılıçdaroğlu, mağduriyetlerini anlatmak için alanda bulunanlardan Gül Tuncay isimli kadının 3 aylık oğlu Nihat Ali Tuncay’ı kucağını alarak sevdi. Gül Tuncay, İstanbul’dan geldiğini, eşi Özcan Tuncay’ın 2002 yılında Erzincan’da er olarak vatani görevini yaparken gözlerini kaybettiğini, ancak gazilik unvanı verilmediği için Kurultay’a adalet aramaya geldiklerini söyledi.

Panele konuşmacı olarak; İlhan Kesici, Ertuğrul Yalçınbayır, Yüksel Yalova, Levent Tüzel, Gürcan Dağdaş, Abdülbaki Erdoğmuş katıldı.

Devlette, medyada adalet konuşulacak

Kurultay’ın 4. gününde "Devlette Adalet" ve "Medyada Adalet" konuları ele alınacak. CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici’nin yönettiği "Devlette Adalet" panelinde Ertuğrul Yalçınbayır, Yüksel Yalova, Levent Tüzel, Gürcan Dağdaş ve Abdülbaki Erdoğmuş konuşacak. Öğleden sonra yapılacak ve gazeteci Oktay Ekşi’nin yöneteceği "Medyada Adalet" panelinde ise gazeteciler Ahmet Takan, Doğan Tılıç, Mustafa Kurdaş, Musa Kart konuşacak.

Sonuç bildirgesi açıklanacak

8 panel, 60’a yakın çalıştayın yapıldığı Adalet Kurultayı sonuç bildirgesinin açıklanması ile son bulacak. Sonuç bildirgesini panel ve çalıştayların tamamlanmasının ardından saat 17.00’de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu açıklayacak.