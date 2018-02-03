Kurultay izlenimleri: Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün mirasını yemeye devam ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 36. Olağan Kurultayı’nı Ankara’da gerçekleştiriliyor. İlk gün genel başkanın seçileceği kurultayda, ikinci gün de Parti Meclisi (PM) üyeleri belirlenecek. Delegeler ve partililer, salonu sabahın erken saatlerinden itibaren doldururken; iktidar partisi AKP, kurultaya temsilci göndermedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşmasının ardından oybirliğiyle Divan Başkanı seçilen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, kurultayı resmen başlattı.

Salonda bulunan T24'ten Hülya Karabağlı'nın aktarımlarına göre, Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler sık sık Adalet Yürüyüşü sırasında yaygın olarak kullanılan sloganları tekrarlarken; 165 delege imzası toplayarak genel başkanlığı adaylığını resmiyete döken Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi destekleyenlerin sesi de oldukça yüksekti. İnce taraftarları bol bol slogan attı. Ancak 'rakip' taraflar arasında gergin bir atmosfer yaşanmadı.

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Genel başkanlık için yaptığı adaylık konuşmasından Kılıçdaroğlu, partisinin yerelden başlayarak gücünü iktidara taşıyacağını söyledi ve 'terör, adalet, milli eğitim, dış politika ve demokrasi’ olarak özetlediği beş temel soruna dikkat çekti. Kılıçdaroğlu’nun konuşması, salonda beklenen heyecanı yaratmadı.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında genel bir Türkiye çerçevesi çizdi ancak yerel, genel ve cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin bir mesaj vermedi. Salonda heyecan yaratmayan konuşma sırasında gösterilen Adalet Yürüyüşü'nden fotoğraflar ise büyük alkış aldı. Kılıçdaroğlu, kurultayın sabahki bölümünde Adalet Yürüyüşü'nü epeyce kullanmış oldu.

Genel başkanın konuşması sırasında salondaki coşkunun çok da yüksek olmadığı ve Kılıçdaroğlu'nun 2018-2019 için umut vermediği kaydedilirken; hitabeti için de ‘grup konuşması’ gibi yorumları yapıldı. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını metinden yapması da dikkat çekti. Konuşma, daha önceki kurultay konuşmasından daha iyi bulunsa da salonda etkisi az oldu.

NTV canlı yayınında konuşan Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan da “Konuşmada bir sürpriz görmedim. Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü’nden beri 5 temel meselede konuşuyor. Özel önerilerde bulunmuyor, çözümle ilgili bir şey söylemiyor. Konuşmanın bütününe baktığımızda, 2019 yolunda hem genel seçimler hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi konuların üzerinde duracağı netleşmiş şekilde. ‘Duvarı yıkmak’ mesajını da birkaç kere daha söylemişti” yorumunda bulundu.

"Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin beka sorunu olarak gördüğü şey birbirinin zıttı"

Kılıdaroğlu’nun ‘karşıtlık’ üzerinde bir konuşma yaptığını ifade eden Çevikcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kılıçdaroğlu’nun ‘Türkiye’nin beka sorunu’ olarak nitelendirdiği şeyin birbirlerinin zıttı olduğuna dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmaya ‘yoldaşlarım’ olarak başlamasının önemli olduğunu kaydeden Çevikcan, “Adalet Yürüyüşü mirasının yenmekte olduğunu görüyoruz. Gerçek coşku orada başladı. Adalet Yürüyüşü’yle ilgili bir sinevizyonu araya koyma ihtiyacı hisseti. Konuşma, Kılıçdaroğlu’nun siyasi kariyerini Adalet Yürüyüşü’nün öncesi ve sonrası olarak ayırdığını ortaya koydu” dedi.

İnce, delegeye 'oynadı'; tribünleri heyecanlandırdı

T24'ten Hülya Karabağlı'nın aktarımlarına göre Kılıçdaroğlu'nun rakibi Muharrem İnce ise yaptığı konuşmada, delegeye oynadı ve tribünleri heyecanlandırdı. Adaylık konuşmasında "vicdanına sor" diyerek oy isteyen İnce'nin "Yol ayrımındayız. Ya kazanacağız ya kaybedegiz" sözleri, 2019 mesajı olarak salonda karşılık buldu.

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İnce'nin konuşması sırasında sık sık "İnce başkan" sloganları atıldı. "CHP içinde mutlu azınlık var" diyen İnce, hemen hemen her sözünde delegeye ince uyarılarda bulundu. 2011 yılında meydana gelen Uludere katliamını da hatırlatan İnce, "Uludere'de ölen 12 yaşındaki Kürt çocuklarına sahip çıkmalıyız.

Kim doğru söylüyorsa sahip çıkmalıyız. Kürtler doğru söylüyor olamaz mı? Kürtler doğru söylemez mi" dedi. İnce'nin sözleri büyük alkış aldı.

1970'lerin "Ne ezen ne ezilen insanca düzen" sloganını da hatırlatan İnce, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'yle birlikte Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri için 'Kuvayi Milliye' benzetmesi yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösteren İnce, ÖSO'cuların paraya aldıklarını iddia ederek, "Kuvay-i Milliyecilerin ekmek alacakları parası yoktu" diye konuştu.

'İki seçim kaybeden genel başkan istifa etsin' önerisi

İnce'nin, iki seçim kaybeden genel başkanların istifa edeceklerine ilişkin tüzük değişikliği önerisi salonda alkış tufanına sebep oldu. İnce' nin yine bir tüzük değişikliği ile kayıtlı üyelerle cumhurbaşkanlığı adayı belirlenmesi de salonu coşturdu.

Kurultay notları

İlk gün genel başkanlık seçiminin yapılacağı kurultayda, Yalova Milletvekili Muharrem İnce, eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu ve eski CHP İstanbul Ümraniye İlçe Başkanı Alpaslan Çabuk, mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu karşısında adaylıklarını açıkladı. Kılıçdaroğlu ve İnce dışındaki isimlerin adaylıklarını resmiyete dökülmesi beklenmezken, yarışın bu iki isim arasında geçeceği düşünülüyor.

1266 delegenin oy kullanacağı kurultayda, genel başkan adaylığını açıklayanların yarışa girebilmesi için 127 imza ile divana başvurması ve adaylıklarını resmileştirmesi gerekiyor.

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Çarşaf liste uygulamasının devam edeceği kurultayda, 52 PM üyesi doğrudan delege tarafından seçiliyor. Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) üyeliği için 8 isim de doğrudan PM'ye giriyor.

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Şehitler nedeniyle coşkulu etkinlikler kaldırıldı

Kurultaya katılanlar tribünlerde, delegeler ise salonun tam ortasında yer alıyor. Kılıçdaroğlu’nun katılımcıları selamlaması için yürüyüş platformu oluşturuldu. Salonun dört bir yanına MİT TIR'ları davası kapsamında 'casusluk' iddiasıyla haziran ayından bu yana tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu için afişler asıldı ve “Özgürlükte buluşacağız” mesajı verildi.

'Coşkulu etkinlikler' ise Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı sırasında şehit olan askerlere saygısızlık olmaması amacıyla iptal edildi.