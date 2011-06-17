Kurultay için 400 imza toplandı

T24- CHP’de Önder Sav ekibi kurultay için gerekli 651 imzanın 400’ünü topladı. Kendilerine ‘13 Hazirancılar’ diyen başka bir muhalif grup ise delegeleri yakın markaja aldı.

Fikret Karagöz'ün Taraf gazetesinde yayımlanan (17 Haziran 2011) haberi şöyle:

Seçimlerde yüzde 26’lık oy oranıyla hayal kırıklığı yaşayan CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı muhalif sesler yükseliyor. Deniz Baykal ve Önder Sav ekibinden sonra kendilerini “13 Hazirancılar” olarak tanımlayan bir grup, kurultay için delegeleri markaja aldı. “Seçim sonuçları kötü, kurultay gerekli” diyen bu grup, CHP yönetiminin olağanüstü kurultayda hesap vermesini istiyor. Önder Sav grubu ise olağanüstü kurultay için gerekli 651 imzanın 400’ünü şimdiden topladı. 12 Haziran seçimlerinden sonra önceki gün toplanan CHP MYK toplantısında da gündeme gelen olağanüstü kurultay talebi parti içinde tartışılmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu ve ekibine “Taklit aslını güçlendirdi. CHP’nin AKP söylemini taklit etmesi AKP’yi güçlendirdi” değerlendirmesiyle bayrak açan Deniz Baykal’a, kendilerini “13 Hazirancılar” olarak tanımlayan başka muhalif bir gruptan destek geldi.

400 imza toplandı iddiası

Önder Sav, Canan Arıtman, Şahin Mengü gibi isimlerin de sıcak baktığı bu muhalifler, delegeleri yakın markaja aldı. “Sonuçlar kötü, kurultay gerekli” diyen muhalif grup, delegelere, “İrlanda viskisi içenleri, Sorosçuları, TESEV’cileri, cemaatçileri, PKK hükümlülerini vekil yapıp sonra da ‘vekil sayımızı artırdık’ diyen CHP yöneticileri olağanüstü kurultayda hesap vermeli. Ey kurultay delegeleri normal kongre döneminde hiçbiriniz delege olamayacaksınız. Bu nedenle hemen kurultayı toplayalım” mesajlarını attı. Öte yandan eski genel sekreter Önder Sav ve ekibi bugüne kadar 400 delegeden imza aldığı öne

sürüldü. Ankara, Adana, İzmir başta olmak üzere birçok kongre delegesinden imza almayı başardığı ve geri kalan kongre için gerekli 251 imzanın da kısa sürede tamamlanacağı belirtildi. Sav’ın 651 imza toplanması halinde Deniz Baykal’la da görüşerek ortak hareket etme yönünde bir talepte bulunacağı öne sürülüyor.

Öymen: Hesabı verilmeli

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, “yeni CHP” söylemi ile partinin temel ilkelerinden saptığı izlenimi doğduğunu, bu konunun toplanacak kurultayda tartışılması gerektiğini belirterek, “Böyle önemli bir seçimden sonra iktidarın yarısı kadar oy almış bir ana muhalefet partisinin en üst düzey iç değerlendirme yapmasından kim niye kaçınıyor? Kimin verilemeyecek hesabı var? Madem her yaptıklarının doğru olduğunu düşünüyorlar, kurultayda bunun hesabını verebilirler” dedi.

Muhalefetin gayretinden bir sonuç çıkmaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, seçimlerden önce ve sonra CHP’ye karşı yıpratma kampanyası başlatıldığını öne sürdü. Taraf ’a konuşan Tekin, son günlerde yaşanan kurultay çağrısı ve yeni CHP’ye yönelik eleştirilere karşı şunları söyledi: “Yakalanan bir başarı var ortada. Ama bu başarıyı görmek istemeyenler var. Bunu görmemek insafsızlıktır, haksızlıktır. CHP’de ilk kez parti genel başkanı görülmemiş enerji ile 81 ili dolaştı. Her şeyi projelendirdi. Toplumun tüm kesimleriyle bağları kopuk bir CHP vardı. Bunu düzeltmeye çalıştı. Ülkenin kangrenleşmiş sorunlarına çözüm önerileri sundu. Bu projeler bazı marjinal grupların dışında geniş bir halk kesimi tarafından büyük bir teveccühle karşılandı. Bu nedenle biz yönetim olarak sonuna kadar genel başkanımızın arkasındayız. Yüzde 26’lık oy oranı ciddi bir gayretin sonucudur. Topu topu dört aylık yönetimiz. Patates ekerken bile 5 ay beklenir. Beklentim elbette yüksekti: Bana diyorlar ki ‘Niye öyle yüksek beklenti açıkladın?’ İktidarı hedeflemişim, elbette açıklayacağım. ‘Biz iktidar olmayacağız, muhalefet kalacağız’ mı demeliydim. Muhalefetin imza toplama gayretinden hiçbir sonuç çıkmaz. CHP’de genel başkanımız onaylamadan kurultay toplanamaz. Genel başkan istemediği sürece hiçbir şey olamaz. Kurultaya normal takvim ile gideceğiz.”