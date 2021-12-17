Kurulan ve kapanan şirket sayısı kasımda arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2021 yılı Kasım ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kasım ayında bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 9,2, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7,5 oranında artarken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 13,4 azaldı. Kasım 2021’de tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Kasım 2021’de, geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 17,6 artış yaşandı. Söz konusu dönemde kurulan kooperatif sayısı yüzde 2,7, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,4 arttı.

Kasımda kapanan şirket sayında ise bir önceki aya göre yüzde 3,2, kooperatif sayısında yüzde 14, gerçek kişi ticari işletme sayısında da yüzde 7 oranında artış yaşandı.

Kasım 2021’de, kapanan şirket sayısı 2020'nin aynı ayına göre yüzde 57,4, kooperatif sayısı yüzde 3,700, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 33 oranında arttı.

Kasım 2021’de kurulan toplam 10 bin 302 şirket ve kooperatifin yüzde 84,4’ü limited şirket, yüzde 14,5’i anonim şirket, yüzde 1,1’i ise kooperatiften oluştu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,7’si İstanbul, yüzde 9,7’si Ankara, yüzde 6,5’i İzmir’de kuruldu.

Şirketlerin sermayeleri yüzde 1,1 azaldı

2021 yılında toplam 101 bin 220 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 86 bin 666 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 57,3’ünü, 13 bin 235 anonim şirket ise yüzde 42,7’sini oluşturdu.

Kasım ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ekim ayına göre yüzde 1,1 oranında azaldı.