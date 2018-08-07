Kurucuları arasında Sağlık Bakanı da var; "Ankara Gar yerleşkesi Medipol Üniversitesi'ne verilecek" iddiası

Ankara Gar alanına kurulacak üniversite hastanesinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucuları arasında yer aldığı Medipol Üniversitesi’ne verileceği iddia edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Ankara Garı yerleşkesinin 49 bin 267 metrekarelik arazisinin üzerindeki taşınmazlarla birlikte önce Maliye Bakanlığı’na daha sonra yeni kurulan Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne devredileceği açıklandı. Ancak önceki hafta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından yayımlananan plan değişikliğiyle Hazine’ye devredilen Ankara Gar yerleşkesi alanı, özel üniversite olarak ilan edildi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Tezcan Karakuş Candan alanın, yeni kurulacak Medipol Üniversitesi’ne verileceğini iddia etti. Medipol Üniversitesi’nin kurucuları arasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bulunuyor.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) yaşananlara tepki gösterdi. Gar çevresinde 1,5 -2 kilometre uzaklıkta 10 Hastaneolduğunu belirten Candan, bölgenin bir hastaneye ya da tıp fakültesine ihtiyacı olmadığını söyledi. Hükümetin birçok hastaneyi Bilkent ve Etlik Şehir Hastaneleri’ne taşıyarak Hastane ihtiyacını yok saydığını anımsatan Candan, “Bu ihtiyaçlar demek ki kişisel beklentiler ve başka tür ilişkiler üzerinden şekillenen ihtiyaçlar. Eğer bu alan Sağlık Bakanı’nın üniversitesine verilmiş ise vahim bir durum. Plan notları bu bakış açısını güçlendiriyor” diye konuştu.

Medipol Üniversitesi’ne verileceğini iddia edilen alanın içerisindeki 13 tescilli yapının da vakfa teslim edileceğini vurgulayan Candan, “Ankara Gar Yerleşkesi’nin varlığı mekansal olarak ordan şekillenen ve kendisini merkeze koyan Cumhuriyet ideolojisinin kalbi konumundaydı. Proje Ankara’yı içinden çıkılamaz bir trafik organizasyonuyla da başbaşa bırakacak” dedi. İmar planında 2500 metrekarelik genişletilebilir ibadet alanıyla, 23-24 bin metrekarelik bir ticaret alanı yer aldığını da belirten Candan, şehircilik esaslarına ve kamu yararına aykırı olduğu için plana karşı dava açacaklarını söyledi.

BTS Başkanı İsmail Özdemir de Ankara Garı’nın iktidarın talanıyla karşı karşıya olduğunu belirterek “Bu Kayseri ve İstanbul garlarında da böyle olmuştu. Kayseri’de dava açtık ve hukuki yoldan bunun kazanımını sağladık. Mücadelemizle bu yanlıştan geri döndüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakanlık: İlgimiz yok

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Ankara Gar Yerleşkesi’nin Medipol Üniversite’ne verileceği yönündeki iddialara ilişkin Bakanlık ile ilgisi olmadığını belirtti.