-Kuru yük gemisi Kilyos'ta karaya oturdu İSTANBUL (A.A) - 27.01.2012 - Moldovya bayraklı ''Rona'' isimli kuru yük gemisi, olumsuz hava şartları nedeniyle demir tarayarak Kilyos'ta karaya oturdu. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, boş olarak İzmit'ten Bulgaristan'ın Varna Limanı'na hareket eden ve 9 personeli bulunan Moldovya bayraklı ''Rona'' adlı kuru yük gemisi, Karadeniz'deki olumsuz hava şartları nedeniyle demir tarayarak saat 05.43'te Kilyos'un 6 mil batısında karaya oturdu. Bunun üzerine İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi tarafından seyir, can, mal ve çevre emniyeti için 10 kurtarma botu, 10 römorkör ve kara tahlisiye ekibi olay yerine sevk edildi. Ancak gemi kaptanı, bir yardım ve tahliye talebinde bulunmadı. Herhangi bir çevre kirliliği rapor edilmezken, kara tahlisiye ekipleri ve can kurtarma botlarının olay yerinde tedbir amaçlı bekleyişi sürüyor.