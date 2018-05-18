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Ekonomi

Kuru üzümün kilosu 6,5 liraya dayandı

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - TÜRKİYE'nin üzüm başkenti Manisa'da, hasat sezonunda kilosu 3,5- 4 liraya satılan kuru üzümün kilosu, ilk kez 6,5 lira sınırına dayandı

18 Mayıs 2018 12:11

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - TÜRKİYE\'nin üzüm başkenti Manisa\'da, hasat sezonunda kilosu 3,5- 4 liraya satılan kuru üzümün kilosu, ilk kez 6,5 lira sınırına dayandı. Manisa Ticaret Borsası\'nda kuru üzüm en az 5 lira 70 kuruş en çok da 6 lira 40 kuruştan işlem gördü. Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, fiyat yükselişini, gelecek sezon üzüm rekoltesinin düşük olacağı beklentisine ve dolardaki artışa bağladı.
Manisa\'da üzüm hasat sezonu yaklaşırken, Manisa Ticaret Borsası\'nda kuru üzümün kilo fiyatı 6,5 liraya dayandı. Yıl boyunca üretici çekirdeksiz kuru üzüm fiyatlarından şikayet ederken, üzümün kilosu 5,70 ile 6,40 arasında borsada işlem gördü. Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, fiyat artışında dolardaki yükselişin etkili olabileceğini kaydetti. Altındağ, \"Önümüzdeki yıl üzümde rekolte düşük, ayrıca dolu olayları da üzümü etkiledi. Bu sebeple fiyat yükselişi olabilir. Şimdiden yükselme de başladı. Bu yıl bağlarda doğuş az, bizim araştırmalarımıza göre rekolte düşük olacak. Geçen yıl olan üzüm bu yıl yok. Dolardaki artış da fiyatlarda etkili oldu. Bütün sektörlerde doların yükselişi tedirgin ederken üzüm fiyatlarını da yükseltti\" dedi.
Oda Başkanı Altındağ, bu fiyatları üzümün hasat sezonunda da görmek istediklerini belirtti.

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