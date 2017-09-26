T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kuru sıkı tabancayla polise ateş açtı

Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA'da alkollü olduğu belirtilen Ali T

26 Eylül 2017 01:20

Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA\'da alkollü olduğu belirtilen Ali T., polis merkezi önünde nöbet tutan polis memuruna kuru sıkı tabancayla 3 el ateş ettikten sonra kaçarken bahçe çit demirlerine kafasını çarparak yaralandı.
Olay akşam saatlerinde 30 Ağustos Mahallesi\'ndeki Kütahya Emniyet Müdürlüğü Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi önünde meydana geldi. T.A. adlı kadın, kendisini rahatsız eden boşandığı eşi Y.Y.\'den şikayetçi olmak için polis merkezine gitti. T.A.\'nın sevgilisi olduğu belirtilen Ali T. de bir süre sonra polis merkezine geldi. Alkollü olduğu bildirilen Ali T.\'yi polisler içeriye almayarak uzaklaştırmak istedi. Polis merkezinin bahçesinden dışarı çıkartılan Ali T. belindeki kuru sıkı tabancayla nöbet tutan polis memuruna doğrultarak 3 el ateş etti. Nöbetçi polis olayda yaralanmazken, polisler havaya uyarı ateşi açarak Ali T.\'nin elindeki kuru sıkı tabancayı aldı. Ali T. polislerin elinden kurtulup kaçmak isterken kafasını bahçe çit demirlerine çarptı. Yaralanan Ali T. polislerin çağırdığı 112 ambulansıyla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Oğuzhan KILIÇKÜTAHYADHA KÜTAHYAAliOlayAğustos Mahallesi Kütahya Emniyet MüdürlüğüMehmet Kartal Polis MerkeziAlkollüPolisNöbetçiYaralanan AliKütahya DumlupınarDPÜ EvliyaEğitimAraştırma HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24