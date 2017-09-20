Kuru otları yakarken kıyafetleri tutuşan yaşlı adam öldü

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ın Kangal İlçesi\'nde bahçesindeki kuru otları yakarken, kıyafetleri tutuşan 89 yaşındaki Ali Osman Kavak, paniğe kapılıp, ayağı kavak ağaçlarının arasına sıkışınca, yanarak yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Karacaören Köyü\'nde yaşayan Ali Osman Kavak, bahçesindeki kuru otları temizlemek için ateş yaktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, Kavak\'ın üzerine sıçradı. Panik içerisinde alevleri söndürmeye çalışan Kavak\'ın ayağı, iki kavak ağacının arasına sıkıştı. Kavak, yanarak yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Kavak\'ın cesedi Kangal Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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