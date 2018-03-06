T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kuru ağaç dallarını sanata dönüştürüyor

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da yaşayan ağaç ve ahşap sanatçısı Mikail Fırat (53), kuru ağaç dallarını, ev ve el eşyası haline dönüştürüyor

06 Mart 2018 14:41

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA\'da yaşayan ağaç ve ahşap sanatçısı Mikail Fırat (53), kuru ağaç dallarını, ev ve el eşyası haline dönüştürüyor.
Ağaç sanatı üzerine 1970 yılından beri çalışan Mikail Fırat, Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı\'ndaki atölyesinde kuru ağaçları, doğal halini bozmadan masa, kürsü, sehpa, küllük, mumluk, anahtarlık ve şamdan gibi el ve ev eşyasına dönüştürüyor. Fırat, ürünlerini açtığı dükkanda sergiliyor. Ürünleriyle özellikle Malatya\'ya gelen turistlerin ilgisini çeken Fırat, yaptığı işi çok sevdiğini söyledi. Kayısı, çam, ceviz ve meşe ağacı başta olmak üzere birçok ağaç türünden akla gelebilecek her türlü araç, gereç ve süs eşyası yaptığını belirten Mikail Fırat, \"Ağaç dallarıyla sehpa, mumluk yapıyoruz ve nişan tepsisi gibi ev eşyası yapıyorum. Elimden geldiğince kuru ağaç dallarını malzemelere dönüştürüyorum. İnsanlar, buraya geldiklerinde ne tür malzeme isterlerse ona göre yapıyorum ve değişik fiyatlarla satıyorum\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taha AYHANMALATYA DHAMALATYAMikail FıratAğaçTanrıverdi Sanat SokağıFıratMalatyaKayısıElimdenFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24