-KURTYILMAZ VE AYHAN TAYFUR İFADE VERDİ PARİS (A.A) - 21.06.2011 - Fransız sorgu hakimi Thierry Fragnoli'nin üç yıllık soruşturmanın ardından hazırladığı iddianame çerçevesinde, terör örgütü PKK'nın ''Avrupa'daki kasası'' olarak bilinen Nedim Seven'in de aralarında bulunduğu örgütün Avrupa'daki elebaşılarından 18 kişinin dün başlayan yargılamasına bugün de devam edildi. Bugün öğlen başlayan ve geç saatlere kadar süren duruşmada, daha önce Belçika'da yakalanıp, Fransa'ya iade edilen ve Fransa tarafından daha sonra tutuksuz yargılanmasına karar verilen Canan Kurtyılmaz ifade verdi. Hakkındaki suçlamaları reddeden Kurtyılmaz, zorla para toplama eylemlerine karıştığı suçlamasına ilişkin, ''Kürt kültürel dernekleri için para topladığını ancak bu paraların zorla toplanmadığını ve kültürel faaliyetler için bağış olarak alındığını'' iddia etti. Dava dosyasında hakkında suçlamalar bulunan ve ay başında Paris banliyösünde terör örgütü PKK yanlısı bir derneğe yapılan baskında önce gözaltına alınan ve daha sonra hakkında tutuklama kararı verilen Ayhan Tayfur da polis nezaretinde mahkemeye getirilerek ifade verdi. Tayfur, PKK için zorla haraç topladığı yolundaki suçlamayı reddederek, ''Güneydoğu Anadolu'da sel felaketinden zarar gören bir bölgeye yardım için bağış topladığını, zorla kimseden para toplamadığını'' ileri sürdü. Bugünkü duruşmada ifade vermesi beklenen ve başka bir dava yüzünden yine tutuklu yargılanan, ''Avrupa'da PKK'nın kasası'' olarak bilinen Nedim Seven'in duruşması ise yarına kaldı. Fransız hakim, dün başlayan yargılamada önce kimlik tespiti yapmış ve davanın 6 Temmuz'a kadar süreceğini açıklamıştı. Fransız hakim, sanıkların terör örgütüne üye olmak, mali destek sağlamak, haraç toplamak ve uyuşturucudan elde edilen geliri aklamak suçlarından yargılanacaklarını söylemişti. 18 sanık dışında, terör örgütünün Paris'te üs olarak kullandığı bir kültür merkezi de dernek statüsüyle yargılanıyor. Adli kaynaklar, davanın 6 Temmuz'da bitmesinin zor olduğu ve duruşmaların Eylül ayında tekrar başlamasının ihtimal dahilinde olduğunu belirtiyor. Tutuksuz yargılanmasına karar verildikten sonra Fransa'dan kaçan ve daha sonra hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkartılan PKK'nın elebaşılarından Rıza Altun da gıyabında yargılanan sanıklar arasında yer alıyor. Paris'te 5 Şubat 2007 tarihinde düzenlenen operasyonlar çerçevesinde terör örgütünün kullandığı söz konusu kültür merkezine baskın düzenlenmiş, baskında çeşitli evraka ve bilgisayarlara el konmuştu. Bu baskının, terör örgütüne maddi destek sağlayan ve örgütün Avrupa'daki üst düzey sorumluları olduğu tahmin edilen kişilere karşı Paris'in çeşitli banliyölerinde düzenlenen operasyonlar çerçevesinde yapıldığı bildirilmişti. Kültür merkezine düzenlenen baskında yakalanan, aralarında Rıza Altun, Nedim Seven ve Atilla Balıkçı gibi terör örgütünün Avrupa'daki elebaşılarının da bulunduğu 8 PKK mensubunun, 23 Şubat 2007 tarihinde çıkarıldıkları istinaf mahkemesi tarafından, soruşturma süresince tutuklanmalarına gerek olmadığına karar verilmiş ve bu kişiler serbest bırakılmıştı. İddianameyi hazırlayan sorgu hakimi bu 8 kişiyle birlikte, yine Paris banliyölerinde 2007 yılındaki operasyonlarda gözaltına alınıp serbest bırakılan 10 kişinin de arasında bulunduğu 18 kişinin suçlu olduğu görüşünde.